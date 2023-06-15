Дешевшають яйця, дорожчає м’ясо: як змінилися ціни на продукти

У травні споживчі ціни зросли на 0,5 % проти 0,2 % у квітні, а на продукти харчування– на 0,9 % та 0,3 % відповідно.

Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Зазначається, що у травні 2023 року споживчі ціни на яйця зменшилися проти квітня на 22,7 %, а проти грудня попереднього року – на 28,1 %. Ціни на цей продукт знижуються вже другий місяць поспіль: у квітні проти березня вони подешевшали на 8,7 %, хоча все ще перевищують рівень травня 2022 року на 124,9 %.

Крім яєць, у травні серед продуктів харчування зменшилися ціни на олію соняшникову (-1,3 %), хліб і хлібопродукти (-0,6 %), цукор (-0,4 %), макаронні вироби та молоко (-0,2 %).

Найбільше зростання цін – на 8,7 % – відбулося по фруктах.

Поки що не виправдалися очікування щодо зниження цін на овочі, які у травні здорожчали на 5,6 %, тоді як у квітні проти березня – лише на 0,3 %.

Серед інших продуктів харчування відчутно зросли споживчі ціни на м’ясо та м’ясопродукти – на 1,7 %, рибу та продукти з риби – на 0,6 %, сир і м’який сир – на 0,6 %.

"Загалом динаміка споживчих цін свідчить про посилення сезонних тенденцій на ринку продуктів харчування, а зростання цін на овочі та фрукти відбулося за рахунок надходження перших ягід та ранніх овочів. В наступні місяці можна очікувати сповільнення зростання цін на ці групи товарів, а по найбільш масових продуктах – зниження споживчих цін", - зазначив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Зауважимо, інфляція на споживчому ринку у травні порівняно із квітнем становила 0,5%, з початку року – 3,8%, в річному вимірі — 15,3%. У квітні річна інфляція досягла 17,9%.

Нагадаємо, у квітні 2023 року споживчі ціни на гречану крупу зменшились проти грудня 2022 року на 19,9 %, на буряк – на 20 %. Це найбільш суттєве зниження серед 33 найменувань продуктів харчування.

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