Дешевшають яйця та банани: як змінилися ціни на продукти в супермаркетах

В українських супермаркетах протягом п’яти місяців 2023 року суттєво знизились ціни на яйця, буряк, помідори та банани. Проте подорожчали цибуля, капуста, морква, яблука та молочні продукти.

Про це повідомляє сервіс доставки продуктів Zakaz.ua, фахівці якого проаналізували, як з початку 2023 року змінилася вартість на основні товари споживчого продуктового кошика українця в провідних мережах супермаркетів таких як-от: МегаМаркет, Auchan, Novus, Varus, METRO, Ultramarket, ЕКО Маркет та інші.

Соціально-значущі продукти

З’ясувалося, що чимало соціально значущих товарів на поличках ритейлерів у червні місяці коштують дешевше, ніж на початку першого кварталу 2023 року.

Найбільше знизилася ціна на яйця — на 27%. Наразі середня вартість за десяток становить близько 54 гривень, тоді як у січні була близько 74 грн. Також знизилась ціна на борошно — на 8%. Своєю чергою ціни на батон та хліб теж демонструють позитивну тенденцію, вартість знизилась на 5%. Так, наприклад, якщо нарізний батон від виробника “КиївХліб” у січні на поличках ритейлерів вартував від 22 до 27 грн, то наразі ціна становить від 18 до 24 грн, в залежності від супермаркету. Імовірно, що зниження цін на хлібобулочні вироби пов’язані саме з падінням цін на яйця та борошно.

Але є товари з продуктового соціального кошика, які не суттєво, але підвищились в ціні. Так, за даними аналітиків Zakaz.ua, ціни на молочні продукти у червні відчутно вищі, ніж на початку року. Вершкове масло подорожчало в середньому на 5%, тоді як ще у січні ціна пачки вагою 180-200 г коштувала близько 62 грн. Зараз середня вартість становить 65 грн. Своєю чергою молоко подорожчало в середньому на 10%.

Крім того, за останні два квартали зросли ціни на наступні продукти: гречка — на 3%, рослинна олія — на 7%, куряче філе — на 7%.

Овочі та фрукти

Наразі українців цінами можуть приємно порадувати хіба що помідори та огірки, які з початком сезону дешевшали. Вартість томатів у супермаркетах у червні місяці на 15% нижча відносно січня. Огірки вартують близько 77,9 грн/кг, тоді як на початку року середня вартість була 86 грн/кг.

Найбільше впала ціна на буряк. Один з основних складових інгредієнтів традиційної української страви нині коштує на 40% дешевше, ніж у січні та вартує в середньому 6,90 грн/кг.

Проте, на жаль, таке не скажеш про інші складові овочі борщового набору, які мають протилежну динаміку. Так з початку року рекордно підскочили ціни на білокачанну капусту, середня вартість становить наразі 45 грн/кг. Тоді як у січні цінники на овоч в супермаркетах були від 10 до 14 грн за кілограм, що втричі дешевше, ніж зараз. Також понад вдвічі зросли ціни на моркву та цибулю. Наразі ціна ріпчастої в супермаркетах коливається від 49 до 69 грн за кілограм. Морква в середньому вартує 56,90 грн/кг, що на 144% дорожче, ніж у січні.

"За прогнозами експертів, очікується, що влітку вартість на деякі овочі може знизитися, адже тут відіграє фактор сезонності. З’являється молода картопля, капуста, морква та буряк. Тому цілком можливо, що ціни на ці овочі підуть на спад, коли з новим урожаєм на ринку збільшиться пропозиція від фермерів та виробників", - підкреслюють аналітики.

Що стосується найпопулярніших фруктів з продовольчого кошика українців, тут ситуація значно позитивніша, ніж з овочами. Ціни на банани знизились на 14%. У січні жовтий екзотичний фрукт коштував в середньому 68 грн/кг, тоді як наразі ціна становить 59 грн. Також знизились ціни на цитрусові: апельсини подешевшали на 11%, а лимони — на 6%.

Проте неприємно здивували цінники на яблука, вартість яких рекордно підскочила понад вдвічі. Наприклад, якщо у січні яблука популярного сорту “Голден” коштували близько 20 грн/кг, то на початку червня ціна становить 42 грн/кг. Однак, висока ймовірність того, що з початку врожайного сезону ціна суттєво впаде.

Зауважимо, вже з 1 липня цього року в Україні очікується зростання ціни на пальне та електроенергію для бізнесу. З огляду на те, що ціна бензину визначає логістичну складову товарів, а електроенергії - впливає на собівартість продукції, можна очікувати на здорожчання низки товарів та послуг.