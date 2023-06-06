Ціни на полуницю в Україні різко пішли вниз: яка вартість

Пропозиція полуниці на ринку стрімко збільшується, що провокує різке зниження відпускних цін. На сьогодні вартість ягоди складає 30-65 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Якщо ще минулого тижня середні оптові ціни на суницю садову (полуницю) в Україні не опускалися нижче за 60-85 грн/кг ($1,64-2,32/кг), то вже цього тижня вони почали стрімко знижуватися у південних та центральних регіонах країни. Зокрема, наразі фермери вже пропонують до продажу цю ягоду за ціною 30-65 грн/кг ($0,82-1,78/кг), що в середньому на 36% дешевше, ніж тижнем раніше.

Знижувати ціни виробники змушені через стрімке збільшення пропозиції полуниці з місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається досить стриманим.

При цьому більшість операторів ринку відзначають досить великий відсоток некондиційної ягоди в цьому сезоні, адже рясні опади помітно знизили якість.

Як зазначається, на сьогоднішній день ціна на суницю садову в Україні вже в середньому на 37% нижча, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому ключові гравці ринку не відкидають подальшого здешевлення в цьому сегменті вже з наступного тижня.

Нагадаємо, сезон продажів черешні в Україні почався без запізнень. За інформацією аналітиків проєкту EastFruit, продаж цієї ягоди ведеться виключно дрібним оптом за цінами 60-85 грн/кг.

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