В Україні з'явилась перша місцева черешня: які ціни

Попри холодну і затяжну весну, сезон продажів черешні в Україні почався без запізнень. Перші оптові партії ранньої черешні з українських господарств вже з’явилися на ринку.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Вони зауважують, що сьогодні продаж черешні ведеться виключно дрібним оптом за цінами 60-85 грн/кг, що фактично відповідає цінам на дані кісточкові на початку сезону минулого року.

"Чимало побоювань в українських садівників викликають рясні опади, які зараз спостерігаються в більшості регіонів країни, що може негативно позначитися на якості ягоди", - зазначають аналітики.

Вони додають, що в нинішньому сезоні погода вже піднесла неприємні сюрпризи українським садівникам у вигляді заморозків у квітні та травні, внаслідок чого виробництво черешні в країні в поточному сезоні буде меншим, ніж очікувалося раніше.

За словами виробників черешні, масово вийти на ринок вони планують не раніше 10 червня, за умови, що погодні умови будуть сприятливими для дозрівання цих кісточкових.

Зауважимо, на українському ринку у продажу також з'явилась перша імпортна черешня за дуже високими цінами. На деяких прилавках сільськогосподарських ярмарок у Києві можна було знайти черешню за 1200 гривень / кілограм.

Якими будуть цьогоріч ціни на черешню на українському ринку, читайте в матеріалі Delo.ua.

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