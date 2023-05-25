Полуниця: чи побачимо ціну нижче 50 грн/кг

В Україні почався сезон суниці садової: за два тижні вона подешевшала вдвічі, з 190 грн/кг ($5,2/кг) до менш ніж 85 грн/кг ($2,3/кг). Delo.ua дізналось у експертів, чи зможе збільшення її пропозиції на ринку збити ціну нижче “психологічної межі” в 50 грн/кг.

За даними профільного порталу EastFruit, цього тижня виробники з західних областей почали масову реалізацію суниці садової, яку споживачі також називають полуницею. На сьогодні роздрібна реалізація цієї ягоди формується в рамках діапазону від 50 грн/кг ($1,4) до 85 грн/кг ($2,3), що в середньому в 1,5 рази дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, і більш ніж вдвічі менше за показники 10 травня, коли вона торгувалась за 190 грн/кг ($5,2).

Видання підкреслює, що навіть за такого різкого падіння цін на ягоду вона все ще коштує у середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці травня 2022 року, коли полуниця надходила у продаж за 40-80 грн/кг. Така цінова різниця пов’язана з пізнім стартом початку реалізації вирощеної на відкритому ґрунті суниці - через тривалу і холодну весну він затримався на декілька тижнів.

Експерти уточнюють, що в аналогічний період минулого року практично всі регіони України вже почали активну реалізацію суниці, тоді як зараз про це повідомляють виключно виробники з західних областей, де ціна на ягоду наближається ледь не до 50 грн/кг.

Київ, полуниця на щотижневій ярмарці, ціна - 100 грн/кг. Фото: Delo.ua

Зазвичай в Україні суниця відкритого ґрунту виходить на ринок в останню декаду травня, а мінімальних значень ціни на цю ягоду досягають до 10-15 червня. В 2023 році ціни, найімовірніше, знижуватимуться швидше звичайної динаміки через пізній вихід в продаж вирощених на відкритому ґрунті ягод.

Коли затарюватись полуницею?

Співрозмовник видання Олександр Хорев, керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти", прогнозує мінімальні у поточному сезоні ціни на цю ягоду через 2-3 тижні , але за умови, що за цей час в країні не відбудеться якихось значних природніх катаклізмів.

За його словами, це викликано зсувом початку сезону полуниці як мінімум на 2 тижні через прохолодну та дощову погоду в березні і квітні. При цьому і динаміка на середину травня була відповідною: якщо в цьому сезоні середні гуртові ціни на суницю садову складали 150 грн/кг, то в минулому - 90 грн/кг, а в позаминулому - 70 грн/кг.

Агроном-консультант з вирощування ягідних культур в асоціації ягідників Ukrainian Berries Association Ірина Кобринець в коментарі для видання наводить дещо інший прогноз. За її словами, найближчим часом ціни можуть навіть трохи зрости , оскільки нинішнє насичення ринку викликане надходженням в роздрібний продаж крупних партій ягоди з Закарпаття із своєю сезонною специфікою.

"Зараз маємо надвеликий наплив на тому ж "Шуварі" (найбільший гуртовий ринок с/г продукції у Львові та Західній Україні) суниці з Закарпаття. На закарпатьську ягоду чомусь в нас ніколи не тримається ціна довго. ЇЇ завозять багато і одразу "скидають" покупцям. Тобто, вони не із 100 гривень знижують до 80 гривень, а відразу скидають ціну до 60 гривень за кілограм і без варіантів", - пояснила експерт.

Ірина Кобринець уточнила, що через вищезгадані 2-3 тижні суниця садова може трохи подешевшати, але сильного падіння ціни вона не очікує . Це викликано тим, що в нинішньому виробничому сезоні дуже зросли в ціні як добрива, так і засоби захисту рослин. Таким чином, через ріст собівартості вирощування ягоди, виробники не можуть знижувати ціни на неї аналогічно минулому сезону.

Київ, суниця садова на щотижневій ярмарці, ціна - 85 грн/кг. Фото: Delo.ua

Також вона підкреслює, що загалом ціни на полуницю широко варіюються по Україні в залежності від регіону, і цей тренд зберігається з року в рік. Наприклад, в минулому році вона не зустрічала на своєму локальному ринку в Львівській області ягоду нормальної якості дешевше 70 грн/кг, хоча, за даними EastFruit, діапазон цін в 2022 році становив 40-80 грн/кг.

"Можливо, десь на "Шуварі" була дешева суниця. Але там, де її вирощували фермери в селах, і привозили продавати на локальний ринок, ягода менше 60-65 грн в пік сезону не коштувала", - пояснює експерт про зональність ринку.

Разом з тим, експерт додає - надалі ціна на суницю буде залежати від погодних умов в кожному з регіонів-виробників. Але, судячи по її зв'язкам з учасниками Асоціації ягідників, нині маємо хорошу врожайність суниці садової , що вселяє певний оптимізм і щодо цін на неї.

За словами Кобринець, в цьому році в багатьох областях України пройшли пізні заморозки, але для суниці найбільш руйнівними була штормова погода з періодичними заморозками в 20-х числах квітня, а подекуди урожай був пошкоджений внаслідок сильного похолодання 10 травня.

То чи чекати суницю дешевше 50 грн/кг?

Зовсім не факт, що кілограм суниці в цьому сезоні коштуватиме дешевше цієї позначки, стверджують співрозмовники видання. Навіть навпаки, скоріше це недосяжний для нинішнього сезону рівень.

Не можна стверджувати, що ціни на ягоди у поточному сезоні будуть нижчими, ніж у попередніх роках, і суниця буде коштувати дешевше 50 грн/кг. Подібним прогнозам не сприяють ні погодні умови цієї весни, ні ситуація з великими площами окупованих територій на півдні нашої держави" Олександр Хорев керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти"

Схожі прогнози наводив і EastFruit в першій половині травня - орієнтовно в 2023 році не варто чекати суницю садову дешевше 55 грн ($1,5), хоча більшість учасників ринку сподіваються, що ціни не опустяться нижче 73 грн/кг ($2).

Стільки ж складає середня мінімальна оптова ціна на якісну суницю за останні 5 років - $1,5/кг. При цьому в 2022 році оптові ціни на неї в Україні жодного разу не опускалися нижче $1,7/кг, хоча в 2019 році цей показник падав навіть нижче $1/кг.

Київ, полуниця на ярмарці. Ціна - 95грн/кг. Фото: Delo.ua.

В свою чергу, опитані виданням торгівці на сільськогосподарській ярмарці в Києві теж досить обережні в оцінках. При поточній пропозиції полуниці в діапазоні 85-100 грн, четверо із п'яти респондентів спрогнозували, що через два-три тижні ягода буде коштувати в межах 60-70 грн/кг, а ще один - в межах 50-60 грн/кг. За словами підприємців, вони реалізують полуницю переважно з Закарпатської, Одеської, Вінницької, Київської та Черкаської областей, при цьому імпортна ягода наразі не може конкурувати з українською.