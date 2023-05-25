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Полуниця: чи побачимо ціну нижче 50 грн/кг
В Україні почався сезон суниці садової: за два тижні вона подешевшала вдвічі, з 190 грн/кг ($5,2/кг) до менш ніж 85 грн/кг ($2,3/кг). Delo.ua дізналось у експертів, чи зможе збільшення її пропозиції на ринку збити ціну нижче “психологічної межі” в 50 грн/кг.
За даними профільного порталу EastFruit, цього тижня виробники з західних областей почали масову реалізацію суниці садової, яку споживачі також називають полуницею. На сьогодні роздрібна реалізація цієї ягоди формується в рамках діапазону від 50 грн/кг ($1,4) до 85 грн/кг ($2,3), що в середньому в 1,5 рази дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, і більш ніж вдвічі менше за показники 10 травня, коли вона торгувалась за 190 грн/кг ($5,2).
Видання підкреслює, що навіть за такого різкого падіння цін на ягоду вона все ще коштує у середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці травня 2022 року, коли полуниця надходила у продаж за 40-80 грн/кг. Така цінова різниця пов’язана з пізнім стартом початку реалізації вирощеної на відкритому ґрунті суниці - через тривалу і холодну весну він затримався на декілька тижнів.
Експерти уточнюють, що в аналогічний період минулого року практично всі регіони України вже почали активну реалізацію суниці, тоді як зараз про це повідомляють виключно виробники з західних областей, де ціна на ягоду наближається ледь не до 50 грн/кг.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазвичай в Україні суниця відкритого ґрунту виходить на ринок в останню декаду травня, а мінімальних значень ціни на цю ягоду досягають до 10-15 червня. В 2023 році ціни, найімовірніше, знижуватимуться швидше звичайної динаміки через пізній вихід в продаж вирощених на відкритому ґрунті ягод.
Коли затарюватись полуницею?
Співрозмовник видання Олександр Хорев, керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти", прогнозує мінімальні у поточному сезоні ціни на цю ягоду через 2-3 тижні, але за умови, що за цей час в країні не відбудеться якихось значних природніх катаклізмів.
За його словами, це викликано зсувом початку сезону полуниці як мінімум на 2 тижні через прохолодну та дощову погоду в березні і квітні. При цьому і динаміка на середину травня була відповідною: якщо в цьому сезоні середні гуртові ціни на суницю садову складали 150 грн/кг, то в минулому - 90 грн/кг, а в позаминулому - 70 грн/кг.
Агроном-консультант з вирощування ягідних культур в асоціації ягідників Ukrainian Berries Association Ірина Кобринець в коментарі для видання наводить дещо інший прогноз. За її словами, найближчим часом ціни можуть навіть трохи зрости, оскільки нинішнє насичення ринку викликане надходженням в роздрібний продаж крупних партій ягоди з Закарпаття із своєю сезонною специфікою.
"Зараз маємо надвеликий наплив на тому ж "Шуварі" (найбільший гуртовий ринок с/г продукції у Львові та Західній Україні) суниці з Закарпаття. На закарпатьську ягоду чомусь в нас ніколи не тримається ціна довго. ЇЇ завозять багато і одразу "скидають" покупцям. Тобто, вони не із 100 гривень знижують до 80 гривень, а відразу скидають ціну до 60 гривень за кілограм і без варіантів", - пояснила експерт.
Ірина Кобринець уточнила, що через вищезгадані 2-3 тижні суниця садова може трохи подешевшати, але сильного падіння ціни вона не очікує. Це викликано тим, що в нинішньому виробничому сезоні дуже зросли в ціні як добрива, так і засоби захисту рослин. Таким чином, через ріст собівартості вирощування ягоди, виробники не можуть знижувати ціни на неї аналогічно минулому сезону.
Також вона підкреслює, що загалом ціни на полуницю широко варіюються по Україні в залежності від регіону, і цей тренд зберігається з року в рік. Наприклад, в минулому році вона не зустрічала на своєму локальному ринку в Львівській області ягоду нормальної якості дешевше 70 грн/кг, хоча, за даними EastFruit, діапазон цін в 2022 році становив 40-80 грн/кг.
"Можливо, десь на "Шуварі" була дешева суниця. Але там, де її вирощували фермери в селах, і привозили продавати на локальний ринок, ягода менше 60-65 грн в пік сезону не коштувала", - пояснює експерт про зональність ринку.
Разом з тим, експерт додає - надалі ціна на суницю буде залежати від погодних умов в кожному з регіонів-виробників. Але, судячи по її зв'язкам з учасниками Асоціації ягідників, нині маємо хорошу врожайність суниці садової, що вселяє певний оптимізм і щодо цін на неї.
За словами Кобринець, в цьому році в багатьох областях України пройшли пізні заморозки, але для суниці найбільш руйнівними була штормова погода з періодичними заморозками в 20-х числах квітня, а подекуди урожай був пошкоджений внаслідок сильного похолодання 10 травня.
То чи чекати суницю дешевше 50 грн/кг?
Зовсім не факт, що кілограм суниці в цьому сезоні коштуватиме дешевше цієї позначки, стверджують співрозмовники видання. Навіть навпаки, скоріше це недосяжний для нинішнього сезону рівень.
Схожі прогнози наводив і EastFruit в першій половині травня - орієнтовно в 2023 році не варто чекати суницю садову дешевше 55 грн ($1,5), хоча більшість учасників ринку сподіваються, що ціни не опустяться нижче 73 грн/кг ($2).
Стільки ж складає середня мінімальна оптова ціна на якісну суницю за останні 5 років - $1,5/кг. При цьому в 2022 році оптові ціни на неї в Україні жодного разу не опускалися нижче $1,7/кг, хоча в 2019 році цей показник падав навіть нижче $1/кг.
В свою чергу, опитані виданням торгівці на сільськогосподарській ярмарці в Києві теж досить обережні в оцінках. При поточній пропозиції полуниці в діапазоні 85-100 грн, четверо із п'яти респондентів спрогнозували, що через два-три тижні ягода буде коштувати в межах 60-70 грн/кг, а ще один - в межах 50-60 грн/кг. За словами підприємців, вони реалізують полуницю переважно з Закарпатської, Одеської, Вінницької, Київської та Черкаської областей, при цьому імпортна ягода наразі не може конкурувати з українською.