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В Україні розпочався сезон полуниці відкритого ґрунту: скільки коштує ягода
Цього тижня українські виробники розпочали масову реалізацію полуниці відкритого ґрунту. Ягода місцевого виробництва надходить у продаж за 40-80 грн/кг.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
За даними щоденного моніторингу проекту, сезон полуниці з відкритого ґрунту в більшості садівницьких господарств Західного та Центрального регіонів країни дещо затримався через холодну та затяжну весну.
За словами операторів ринку, сезон полуниці відкритого ґрунту в Україні розпочався приблизно на 2 тижні пізніше, ніж минулого року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому виробники даної ягоди вже зіткнулися з досить великою кількістю проблем. По-перше, це квітневі заморозки, які в основному пошкодили ранні сорти полуниці. По-друге, окупація Херсонської області, фермери, які одними з перших починали продавати цю ягоду з відкритого ґрунту.
Але, незважаючи на всі перелічені фактори, пропозиція полуниці на українському ринку продовжує збільшуватися, а відпускні ціни в даному сегменті, навпаки, знижуються.
У результаті на сьогоднішній день полуниця місцевого виробництва надходить у продаж по 40-80 грн/кг ($1,37-2,73/кг), що в середньому на 37% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Також цього тижня знизилися ціни і на імпортну ягоду виробництва Польщі та Туреччини. На сьогоднішній день ціна на імпортну полуницю озвучується в межах 80-100 грн/кг ($2,73-3,42/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.
Зазначимо, що наприкінці травня минулого року обсяги пропозиції полуниці на українському ринку були значно більшими, ніж на сьогоднішній день, зважаючи на ранній початок сезону реалізації. В результаті місцеві садівники були змушені продавати цю продукцію на 18% дешевше, ніж сьогодні.
Нагадаємо, як розповіла Delo.ua агроном-консультант з ягідних культур Ірина Кобринець, цього сезону дефіциту полуниці в Україні не буде.
А на думку президента асоціації "Ягідництво України" Ірини Кухтіної, виробники південних та південно-східних областей через окупацію та бойові дії не зможуть поставити ягоду на ринок, навіть ту, яку вдасться виростити.