В Україні розпочався сезон полуниці відкритого ґрунту: скільки коштує ягода

Цього тижня українські виробники розпочали масову реалізацію полуниці відкритого ґрунту. Ягода місцевого виробництва надходить у продаж за 40-80 грн/кг.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За даними щоденного моніторингу проекту, сезон полуниці з відкритого ґрунту в більшості садівницьких господарств Західного та Центрального регіонів країни дещо затримався через холодну та затяжну весну.

За словами операторів ринку, сезон полуниці відкритого ґрунту в Україні розпочався приблизно на 2 тижні пізніше, ніж минулого року.

При цьому виробники даної ягоди вже зіткнулися з досить великою кількістю проблем. По-перше, це квітневі заморозки, які в основному пошкодили ранні сорти полуниці. По-друге, окупація Херсонської області, фермери, які одними з перших починали продавати цю ягоду з відкритого ґрунту.

Але, незважаючи на всі перелічені фактори, пропозиція полуниці на українському ринку продовжує збільшуватися, а відпускні ціни в даному сегменті, навпаки, знижуються.

У результаті на сьогоднішній день полуниця місцевого виробництва надходить у продаж по 40-80 грн/кг ($1,37-2,73/кг), що в середньому на 37% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також цього тижня знизилися ціни і на імпортну ягоду виробництва Польщі та Туреччини. На сьогоднішній день ціна на імпортну полуницю озвучується в межах 80-100 грн/кг ($2,73-3,42/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зазначимо, що наприкінці травня минулого року обсяги пропозиції полуниці на українському ринку були значно більшими, ніж на сьогоднішній день, зважаючи на ранній початок сезону реалізації. В результаті місцеві садівники були змушені продавати цю продукцію на 18% дешевше, ніж сьогодні.

Нагадаємо, як розповіла Delo.ua агроном-консультант з ягідних культур Ірина Кобринець, цього сезону дефіциту полуниці в Україні не буде.

А на думку президента асоціації "Ягідництво України" Ірини Кухтіної, виробники південних та південно-східних областей через окупацію та бойові дії не зможуть поставити ягоду на ринок, навіть ту, яку вдасться виростити.