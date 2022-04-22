В Украине не будет дефицита свежей клубники — агроном

Массовый сбор ягоды, выращенной в открытом грунте, в большинстве областей Украины начнется ориентировочно с 10 июня.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Агроном-консультант по ягодным культурам Ирина Кобринец рассказала Delo.ua, что в этом сезоне дефицита клубники не будет.

"На мой взгляд, несмотря на все сложности, дефицита свежей клубники не будет. Будет отсрочка начала сезона из-за холодной весны и определенных логистических изменений", — говорит Ирина.

По ее словам, погода внесла свои коррективы, так как в этом году, как и в прошлом, весна достаточно холодная. Поэтому массовый сбор ягоды, выращенной в открытом грунте, в большинстве областей Украины начнется ориентировочно с 10 июня.

При этом погода может повлиять на урожайность ранних сортов в открытом грунте, а также не исключены заморозки в мае.

Ирина добавила, что в связи с военными действиями обострилась проблема с обеспечением удобрениями, средствами защиты, плюс их стоимость выросла.

Наибольшие трудности испытывают производители на оккупированных территориях, все остальные пытаются работать в обычном режиме. Клубника с закрытого рынка Херсонщины дозреет уже в ближайшее время. Но если ситуация не изменится, производителям будет трудно поставлять ягоду в другие регионы, однако находящиеся на оккупированных территориях предприятия смогут реализовывать свою ягоду на местных рынках.

Затем созреет ранняя клубника на Закарпатье, и если раньше фермеры этого региона значительную долю урожая продавали за границу, то в этом году они будут реализовывать ее внутри страны.

Более того, отсутствие конкуренции со стороны продукции южных регионов будет стимулировать их расширить географию поставок.

Напомним, что, по словам президента Ассоциации "Ягодничество Украины" Ирины Кухтиной, существует вероятность того, что в этом году черешни не будет, а сезон клубники начнется позже.