Цена на говядину и курятину упала, а свинина дорожает: сколько стоит мясо перед Пасхой

В этом году в Украине наблюдается нетипичная ситуация, когда цены на некоторые виды мяса падают в канун Пасхи по сравнению с ценой месяцем ранее, даже несмотря на повышенный спрос. Это касается курятины и говядины.

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Уже сейчас украинцы покупают необходимое мясо для пасхального стола, и даже повышенный спрос на мясную продукцию перед праздниками не стимулировал высокую цену. Об этом Delo.ua рассказали в УКАБ.

Так, 1 кг курятины стоит около 101,20 грн за 1 кг, что на 3% ниже цены, которая была месяц назад.

"Украина — довольно крупный экспортер мяса птицы, который около трети производимой продукции экспортирует. Сейчас экспорт практически отсутствует из-за разрушения экспортных цепей. Мясо птицы обычно экспортировалось через морские порты, которые сейчас заблокированы из-за войны России против Украины. Поэтому практически все эти объемы перенаправлены на внутренний рынок, что и привело к снижению цены", — комментирует Delo.ua аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Цена на говядину также уменьшилась на 3% за месяц. Сейчас говядина является самым дорогим мясом, а у украинцев уменьшилась покупательная способность из-за потери источников дохода или его сокращения.

В канун Пасхальных праздников средняя цена на говядину составляет 201,14 грн/кг.

Единственный вид мяса, демонстрирующий рост, это свинина, которая за последний месяц выросла на 7% и в период повышенного спроса перед Пасхой стоит в среднем 127,98 грн/кг.

Напомним, что министр аграрной промышленности Украины прогнозирует волну высоких цен на ближайшие 3-5 лет.