Міністр аграрної промисловості України прогнозує хвилю високих цін на найближчі 3-5 років

Навіть якщо війна в Україні закінчиться завтра, хвиля високих цін у країні триватиме ще 3-5 років.

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Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявив міністр аграрної політики Микола Сольський.

Він зазначив, що традиційні для України ринки через проблеми з логістикою витрачатимуть більше грошей і орієнтуватимуться на пшеницю з інших країн. При цьому для покупців такий крок буде дорожчим, оскільки пропозиція значно впала.

"Єгипет уже витрачає і витрачатиме більше. Також ця ситуація підштовхне їх до того, що окрім поточних закупівель вони, як і інші країни, я думаю, захочуть сформувати великі резерви на подібні випадки. Це теж ціни, що розганяються. Тобто навіть якби ця історія закінчилася чарівним чином завтра, хвиля високих цін буде ще 3-5 років, доки не вирівняються настрої і не буде балансу", — наголосив Сольський.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 24 березня ухвалила рішення призначити Миколу Сольського на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.