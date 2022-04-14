Министр аграрной промышленности Украины прогнозирует волну высоких цен на ближайшие 3-5 лет

Даже если война в Украине закончится завтра, волна высоких цен в стране будет держаться еще 3-5 лет.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в интервью «Экономической правде» заявил министра аграрной политики Николай Сольский.

Он отметил, что традиционные для Украины рынки из-за проблем с логистикой будут тратить больше денег и будут ориентироваться на пшеницу из других стран. При этом для покупателей такой шаг будет дороже, поскольку предложение значительно упало.

«Египет уже тратит и будет тратить больше. Также эта ситуация подтолкнет их к тому, что кроме текущих закупок они, как и другие страны, я думаю, захотят сформировать большие резервы на подобные случаи. Это тоже разгоняемое цены. То есть даже если бы эта история закончилась волшебным образом завтра, волна высоких цен будет еще 3-5 лет, пока не выровняются настроения, и не будет баланса», — подчеркнул Сольский.

Напомним, Верховная Рада на заседании 24 марта приняла решение назначить Николая Сольского на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.