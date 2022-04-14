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Министр аграрной промышленности Украины прогнозирует волну высоких цен на ближайшие 3-5 лет
Даже если война в Украине закончится завтра, волна высоких цен в стране будет держаться еще 3-5 лет.
Об этом в интервью «Экономической правде» заявил министра аграрной политики Николай Сольский.
Он отметил, что традиционные для Украины рынки из-за проблем с логистикой будут тратить больше денег и будут ориентироваться на пшеницу из других стран. При этом для покупателей такой шаг будет дороже, поскольку предложение значительно упало.
«Египет уже тратит и будет тратить больше. Также эта ситуация подтолкнет их к тому, что кроме текущих закупок они, как и другие страны, я думаю, захотят сформировать большие резервы на подобные случаи. Это тоже разгоняемое цены. То есть даже если бы эта история закончилась волшебным образом завтра, волна высоких цен будет еще 3-5 лет, пока не выровняются настроения, и не будет баланса», — подчеркнул Сольский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Верховная Рада на заседании 24 марта приняла решение назначить Николая Сольского на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.