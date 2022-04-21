Ціна на яловичину та курятину впала, а свинина дорожчає: скільки коштує м'ясо перед Великоднем

Цього року в Україні спостерігається нетипова ситуація, коли ціни на деякі види м’яса знижаються напередодні Великодня у порівнянні з ціною місяць тому, навіть незважаючи на підвищений попит. Це стосується курятини та яловичини.

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Вже зараз українці купують необхідне м’ясо для великоднього столу, і навіть підвищений попит на м’ясну продукцію перед святами не стимулював високу ціну. Про це Delo.ua розповіли в УКАБ.

Так, 1 кг курятини коштує близько 101,20 грн за 1 кг, що на 3% нижче ціни, що була місяць тому.

"Україна є доволі великим експортером м’яса птиці, який близько третини виробленої продукції експортує. Зараз експорт практично відсутній через руйнування експортних ланцюгів. М’ясо птиці зазвичай експортувалося через морські порти, які зараз заблоковані через війну Росії проти України. Тому практично всі ці обсяги перенаправлені на внутрішній ринок, що і призвело до зниження ціни", — коментує Delo.ua аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Ціна на яловичину також знизилася на 3% протягом місяця. Зараз яловичина належить до найдорожчого виду м’яса, а в українців зменшилася купівельна спроможність через втрату багатьма джерела доходу або його скорочення.

Тому напередодні Великодніх свят середня ціна на яловичину становить 201,14 грн/кг.

Єдиний вид м’яса, що демонструє зростання, це свинина, яка за останній місяць зросла на 7% та в період підвищеного попиту перед Великоднем коштує в середньому 127,98 грн/кг.

Нагадаємо, що міністр аграрної промисловості України прогнозує хвилю високих цін на найближчі 3-5 років.