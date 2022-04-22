В Україні не буде дефіциту свіжої полуниці — агроном

Масовий збір ягоди, вирощеної у відкритому ґрунті, у більшості областей України розпочнеться орієнтовно з 10 червня.

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Агроном-консультант із ягідних культур Ірина Кобринець розповіла Delo.ua, що цього сезону дефіциту полуниці не буде.

"На мій погляд, незважаючи на всі складнощі, дефіциту свіжої полуниці не буде. Буде відстрочка початку сезону через холодну весну та певні логістичні зміни", — каже Ірина.

За її словами, погода внесла свої корективи, оскільки цього року, як і минулого, весна досить холодна. Тому масовий збір ягоди, вирощеної у відкритому ґрунті, у більшості областей України розпочнеться орієнтовно з 10 червня.

При цьому погода може вплинути на врожайність ранніх сортів у відкритому ґрунті, а також не виключені заморозки у травні.

Ірина додала, що у зв'язку з військовими діями загострилася проблема із забезпеченням добривами, засобами захисту, плюс їх вартість зросла.

Найбільші труднощі зазнають виробники на окупованих територіях, решта намагаються працювати у звичайному режимі. Полуниця із закритого ринку Херсонщини дозріє вже найближчим часом. Але якщо ситуація не зміниться, виробникам буде важко постачати ягоду в інші регіони, проте підприємства, що знаходяться на окупованих територіях, зможуть реалізовувати свою ягоду на місцевих ринках.

Потім дозріє рання полуниця на Закарпатті, і якщо раніше фермери цього регіону значну частку врожаю продавали за кордон, то цього року вони реалізовуватимуть його всередині країни.

Водночас відсутність конкуренції із боку продукції південних регіонів стимулюватиме їх розширити географію поставок.

Нагадаємо, що, за словами президента Асоціації "Ягідництво України" Ірини Кухтіної, існує ймовірність того, що цього року черешні не буде, а сезон полуниці розпочнеться пізніше.