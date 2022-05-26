В Украине начался сезон клубники открытого грунта: сколько стоит ягода

На текущей неделе украинские производители приступили к массовой реализации клубники открытого грунта. Ягода местного производства поступает в продажу по 40-80 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сезон клубники из открытого грунта в большинстве садоводческих хозяйств Западного и Центрального регионов страны несколько задержался из-за холодной и затяжной весны.

По словам операторов рынка, сезон клубники открытого грунта в Украине начался примерно на 2 недели позже, чем в прошлом году.

При этом, производители данной ягоды уже столкнулись с достаточно большим количеством проблем. Во-первых- это апрельские заморозки, которые в основном повредили ранние сорта клубники. Во-вторых, оккупация Херсонской области, фермеры который одними из первых начинали продавать данную ягоду из открытого грунта.

Но, несмотря на все выше перечисленные факторы предложение клубники на украинском рынке продолжает увеличиваться, а отпускные цены в данном сегменте, наоборот, снижаются.

В итоге на сегодняшний день клубника местного производства поступает в продажу по 40-80 грн/кг ($1,37-2,73/кг), что в среднем на 37% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Также на текущей неделе снизились цены и на импортную ягоду производства Польши и Турции. На данный момент цена на импортную клубнику озвучивается в пределах 80-100 грн/кг ($2,73-3,42/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Отметим, что в конце мая прошлого года объемы предложения клубники на украинском рынке были значительно больше, чем на сегодняшний день, ввиду раннего начала сезона реализации. В результате местные садоводы были вынуждены продавать данную продукцию на 18% дешевле, чем сегодня.

Напомним, как рассказала Delo.ua агроном-консультант по ягодным культурам Ирина Кобринец, в этом сезоне дефицита клубники в Украине не будет.

А по мнению президента ассоциации "Ягодничество Украины" Ирины Кухтиной, производители южных и юго-восточных областей из-за оккупации и боевых действий не смогут поставить ягоду на рынок, даже ту, которую получится вырастить.