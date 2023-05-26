1000 гривень за кілограм: коли знизяться ціни на черешню в Україні

На українському ринку у продажу з'явилась перша імпортна черешня за дуже високими цінами. На деяких прилавках сільськогосподарських ярмарок у Києві можна було знайти черешню за 1200 гривень / кілограм. Наразі ціна на імпортну черешню поступово починає знижуватись, а згодом з'явиться й українська черешня. Коли можна придбати українську черешню та чи будуть на неї рекордні ціни, розповідає Delo.ua.

У минулому році сезон черешні в Україні розпочався з першого тижня червня. Гуртові партії місцевої черешні (дрібна, ранніх сортів) пропонувалися у діапазоні 50-70 грн/кг. Імпортна черешня з Туреччини та Іспанії пропонувалися у діапазоні 220-280 грн/кг.

Як зазначає керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев, гуртових партій імпортної черешні наприкінці травня минулого року в Україні не було через стрімкий виїзд основних споживачів ягід –жінок та дітей, та через логістичні складнощі на кордоні з Україною тому, що в пріорітеті для проїзду були ванттажівкі з гуманітарною допомогою та озброєнням.

В цьому році на торгових прилавках в Україні імпортна черешня, привезена з Іспанії, Узбекистану та Туреччини, з'явилась наприкінці травня. За даними аналітичного порталу EastFrut, в Узбекістані перша черешня дозріла в середені квітня.

Однак імпортна черешня наразі реалізується за дуже високою ціною, якщо порівнювати з минулим роком. Так, станом на 24 травня на ринку "Столичний" черешню можна було знайти за різними цінами - від 600 грн/ кг до 1000 грн / кг. При цьому на відкритих прилавках її можна було купити за 160 грн/кг.

За словами представника прес-служби ринку "Столичний" приблизно через неділю вже може з'явитись українська черешня, яка буде коштувати дешевше, ніж імпортна.

За словами керівника проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександра Хорева, наразі, на гуртових ринках України пропонується черешня з Узбекистану за ціною від 220 грн/кг, Туреччини, яка кошує від 300 грн/кг та Іспанії, котру можна придбати за ціною від 450 грн/кг.

У той самий час, на роздрібних ринках продавці ще розпродають черешню з минулих партій й на продукцію виробництва Іспанії, вони продовжують втримувати цінники 750-800 грн/кг. Олександр Хорев Керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти"

Він додав, що найближчим часом гуртові ціни на перші кісточкові у цьому сезоні будуть стрімко йти донизу. А місцева черешня ранніх сортів з південних неокупованих територій очікується ближче до початку літа поточного року.

Кореспондент Delo.ua опитала торгівців на сільськогосподарській ярмарці в Києві. За словами деяких торговців очикується, що вже через тиждень імпортна черешня на сільськогосподарських ярмарках буде коштувати меньше 600 гривень за кілограм. Також торгівці очикують появлення місцевої черешні.