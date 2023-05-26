1000 гривен за килограмм: когда снизятся цены на черешню в Украине

На украинском рынке в продаже появилась первая импортная черешня по очень высоким ценам. На некоторых прилавках сельскохозяйственных ярмарок в Киеве можно было найти черешню за 1200 гривен/килограмм. Теперь цена на импортную черешню постепенно начинает снижаться и в скором времени появится украинская черешня. Когда можно приобрести украинскую черешню и будут ли на нее рекордные цены, рассказывает Delo.ua.

В прошлом году сезон черешни в Украине начался с первой недели июня. Оптовые партии местной черешни (мелкая, ранних сортов) предлагались в диапазоне 50-70 грн/кг. Импортная черешня из Турции и Испании продавалась в диапазоне 220-280 грн/кг.

Как отмечает руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев, оптовых партий импортной черешни в конце мая прошлого года в Украине не было из-за стремительного выезда основных потребителей ягод - женщин и детей, и из-за логистических сложностей на границе с Украиной потому, что в приоритете для проезда были грузовики с гуманитарной помощью и вооружением.

В этом году на торговых прилавках в Украину импортная черешня, привезенная из Испании, Узбекистана и Турции, появилась в конце мая. По данным аналитического портала EastFrut, в Узбекистане первая черешня созрела в середине апреля.

Однако импортная черешня реализуется по очень высокой цене, если сравнивать с прошлым годом. Так, по состоянию на 24 мая на рынке "Столичный" черешню можно было найти по разным ценам – от 600 грн/кг до 1000 грн/кг. При этом на открытых прилавках его можно было купить за 160 грн/кг.

По словам представителя пресс-службы рынка "Столичный", примерно через неделю уже может появиться украинская черешня, которая будет стоить дешевле импортной.

По словам руководителя проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александра Хорева, на оптовых рынках Украины предлагается черешня из Узбекистана по цене от 220 грн/кг, Турции, которая стоит от 300 грн/кг и Испании, которую можно приобрести за ценой от 450 грн/кг.

В то же время на розничных рынках продавцы еще распродают черешню из прошлых партий и на продукцию производства Испании, они продолжают удерживать ценники 750-800 грн/кг. Александр Хорев Руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты"

Он добавил, что в ближайшее время оптовые цены на первые косточковые в этом сезоне будут стремительно снижаться. А местная черешня ранних сортов с южных неоккупированных территорий ожидается ближе к началу лета этого года.

Корреспондент Delo.ua опросил торговцев на сельскохозяйственной ярмарке в Киеве. По словам некоторых торговцев, ожидается, что уже через неделю импортная черешня на сельскохозяйственных ярмарках будет стоить менее 600 гривен за килограмм. Также торговцы ожидают появление местной черешни.