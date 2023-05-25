Експерт розповів, коли чекати на найдешевшу полуницю

В Україні почався сезон суниці садової: за два тижні вона подешевшала вдвічі, з 190 грн/кг до менш ніж 85 грн/кг. Керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев розповів Delo.ua, коли варто очікувати найнижчих цін на цю ягоду.

Співрозмовник видання Олександр Хорев прогнозує мінімальні у поточному сезоні ціни на цю ягоду через 2-3 тижні , але за умови, що за цей час в країні не відбудеться якихось значних природніх катаклізмів, що негативно вплинуть на полуницю, що вирощується на відкритому грунті.

За його словами, такий зсув початку сезону викликаний прохолодною та дощовою погодою в березні і квітні. При цьому і динаміка на середину травня цього року була відповідною: якщо в цьому сезоні середні гуртові ціни на суницю садову складали 150 грн/кг, то в минулому - 90 грн/кг, а в позаминулому - 70 грн/кг.

При цьому експерт прогнозує подальше зниження цін на садову суницю, але не нижче відмітки в 50 грн/кг. Навіть навпаки, скоріше це недосяжний для нинішнього сезону рівень, тоді як в минулому році ціни на полуницю в розпал сезону коливались в межах 40-80 грн/кг.

"Не можна стверджувати, що ціни на ягоди у поточному сезоні будуть нижчими, ніж у попередніх роках, і суниця буде коштувати дешевше 50 грн/кг. Подібним прогнозам не сприяють ні погодні умови цієї весни, ні ситуація з великими площами окупованих територій на півдні нашої держави", - уточнює Олександр Хорев.

В свою чергу, опитані виданням торгівці на сільськогосподарській ярмарці в Києві теж досить обережні в оцінках. При поточній пропозиції полуниці в діапазоні 85-100 грн, четверо із п'яти респондентів спрогнозували, що через два-три тижні ягода буде коштувати в межах 60-70 грн/кг, а ще один - в межах 50-60 грн/кг. За словами підприємців, вони реалізують полуницю переважно з Закарпатської, Одеської, Вінницької, Київської та Черкаської областей, при цьому імпортна ягода наразі не може конкурувати з українською.

Нагадаємо, цього тижня виробники західних областей України розпочали масову реалізацію полуниці з відкритого ґрунту. На сьогодні ціни на цю ягоду формуються в рамках діапазону 50-85 грн/кг.

Більше про причини, через які полуниця навряд чи подешевшає до минулорічних показників, читайте в статті "Полуниця: чи побачимо ціну нижче 50 грн/кг".