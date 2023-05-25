Эксперт рассказал, когда ждать самую дешевую клубнику

В Украине начался сезон земляники садовой: через две недели она подешевела вдвое, с 190 грн/кг до менее 85 грн/кг. Руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев рассказал Delo.ua, когда стоит ожидать самых низких цен на ягоду.

Собеседник издания Александр Хорев прогнозирует минимальные в текущем сезоне цены на эту ягоду через 2-3 недели , но при условии, что за это время в стране не произойдет каких-либо значительных природных катаклизмов, негативно влияющих на выращиваемую на открытом грунте клубнику.

По его словам, такое смещение начала сезона вызвано прохладной и дождливой погодой в марте и апреле. При этом и динамика на середину мая этого года была соответствующей: если в этом сезоне средние оптовые цены на клубнику составляли 150 грн/кг, то в прошлом – 90 грн/кг, а в позапрошлом – 70 грн/кг.

При этом эксперт прогнозирует дальнейшее снижение цен на клубнику, но не ниже отметки в 50 грн/кг. Даже наоборот, это скорее недостижимый для нынешнего сезона уровень, тогда как в прошлом году цены на клубнику в разгар сезона колебались в пределах 40-80 грн/кг.

"Нельзя утверждать, что цены на ягоды в текущем сезоне будут ниже, чем в предыдущие годы, и клубника будет стоить дешевле 50 грн/кг. Подобным прогнозам не способствуют ни погодные условия этой весны, ни ситуация с большими площадями оккупированных территорий на юге нашей". государства", - уточняет Александр Хорев.

В свою очередь, опрошенные торговцем на сельскохозяйственной ярмарке в Киеве тоже достаточно осторожны в оценках. При текущем предложении клубники в диапазоне 85-100 грн четверо из пяти респондентов спрогнозировали, что через две-три недели ягода будет стоить в пределах 60-70 грн/кг, а еще одна - в пределах 50-60 грн/кг. По словам предпринимателей, они реализуют клубнику преимущественно из Закарпатской, Одесской, Винницкой, Киевской и Черкасской областей, при этом импортная ягода не может конкурировать с украинской.

Напомним, на этой неделе производители западных областей Украины приступили к массовой реализации клубники с открытого грунта. На сегодняшний день цены на эту ягоду формируются в рамках диапазона 50-85 грн/кг.

Больше о причинах, по которым клубника вряд ли подешевеет до прошлогодних показателей, читайте в статье " Клубника: увидим ли цену ниже 50 грн/кг ".