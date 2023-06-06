Цены на клубнику в Украине резко пошли вниз: какая стоимость

Предложение клубники на рынке стремительно увеличивается, что провоцирует резкое понижение отпускных цен. На сегодняшний день стоимость ягоды составляет 30-65 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Если еще на прошлой неделе средние оптовые цены на землянику садовую (клубнику) в Украине не опускались ниже 60-85 грн/кг ($1,64-2,32/кг), то уже на текущей неделе они начали стремительно снижаться в южных и центральных регионах страны. В частности, на данный момент производители земляники садовой уже предлагают к продаже данную ягоду по цене 30-65 грн/кг ($0,82-1,78/кг), что в среднем на 36% дешевле, чем неделей ранее.



Снижать цены производители вынуждены из-за стремительного увеличения предложения клубники из местных хозяйств, в то время как спрос на эту продукцию остается достаточно сдержанным.

При этом, большинство операторов рынка отмечают достаточно большой процент некондиционной ягоды в текущем сезон, ведь обильные осадки заметно снизили качество.

Как отмечается, на сегодняшний день цена на садовую землянику в Украине уже в среднем на 37% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления в этом сегменте уже со следующей недели.

Напомним, сезон продаж черешни в Украине начался без опозданий. По информации аналитиков проекта EastFruit, продажа этой ягоды ведется исключительно мелким оптом по ценам 60-85 грн/кг.

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