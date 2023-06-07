Ціни на яблука в Україні досягли найвищого рівня за всю історію незалежності, – аналітики

Ціни на яблука на українських ринках встановили черговий рекорд, досягши найвищого рівня за всю історію незалежності України. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що 7 червня відпускні ціни на яблука зросли до 25-37 грн/кг ($0,68-1,01/кг), що в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Ключові гравці ринку пов’язують таке зростання цін із мінімальною пропозицією.

"Цього року через холодну і затяжну весну дозрівання більшості сезонних фруктів і ягід значно сповільнилося. При цьому не слід забувати, що частина Херсонської та Запорізької областей, які традиційно виступали основними постачальниками цієї продукції на український ринок, перебувають під окупацією", – пише EastFruit.

Крім того, пропозиція якісного яблука на українському ринку скоротилася до мінімуму протягом ​​останніх тижнів, адже більшість українських садівників уже завершили сезон реалізації цих фруктів, а яблука ранніх сортів на ринок не надходять. Своєю чергою виробники, які ще мають певні запаси якісного яблука, миттєво відреагували на ситуацію й одразу ж підняли відпускні ціни.

За рік яблуко в Україні подорожчало в середньому в 3,6 раза. І, за словами аналітиків, говорити про зниження цін поки що не доводиться, адже яблука нового врожаю на українському ринку з’являться не раніше середини липня.