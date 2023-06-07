Цены на яблоки в Украине достигли самого высокого уровня за всю историю независимости, – аналитики

Цены на яблоки на украинских рынках установили очередной рекорд, достигнув самого высокого уровня за всю историю независимости Украины. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Отмечается, что 7 июня отпускные цены на яблоки выросли до 25-37 грн/кг ($0,68-1,01/кг), что в среднем в 1,6 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Ключевые игроки рынка связывают такой рост цен с минимальным предложением.

"В этом году из-за холодной и затяжной весны созревание большинства сезонных фруктов и ягод значительно замедлилось. При этом не следует забывать, что часть Херсонской и Запорожской областей, традиционно выступавших основными поставщиками этой продукции на украинский рынок, находятся под оккупацией", - пишет EastFruit.

Кроме того, предложение качественного яблока на украинском рынке сократилось до минимума в течение последних недель, ведь большинство украинских садоводов уже завершили сезон реализации этих фруктов, а яблоки ранних сортов на рынок не поступают. В свою очередь производители, которые еще имеют определенные запасы качественного яблока, мгновенно отреагировали на ситуацию и сразу же подняли отпускные цены.

За год яблоко в Украине подорожало в среднем в 3,6 раза. И, по словам аналитиков, говорить о снижении цен пока не приходится, ведь яблоки нового урожая на украинском рынке появятся не раньше середины июля.