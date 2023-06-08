Дешевеют яйца и бананы: как изменились цены на продукты в супермаркетах

В украинских супермаркетах в течение пяти месяцев 2023 существенно снизились цены на яйца, свеклу, помидоры и бананы. Однако подорожали лук, капуста, морковь, яблоки и молочные продукты.

Об этом сообщает сервис доставки продуктов Zakaz.ua, специалисты которого проанализировали, как с начала 2023 года изменилась стоимость на основные товары потребительской продуктовой корзины украинца в ведущих сетях супермаркетов таких как: МегаМаркет, Auchan, Novus, Varus, METRO, Ultramarket, ЭКО Маркет и другие.

Социально-значимые продукты

Выяснилось, что многие социально значимые товары на полочках ритейлеров в июне стоят дешевле, чем в начале первого квартала 2023 года.

Больше всего снизилась цена на яйца - на 27%. В настоящее время средняя стоимость за десяток составляет около 54 гривен, в то время как в январе была около 74 грн. Также снизилась цена на муку – на 8%. В свою очередь цены на батон и хлеб тоже демонстрируют положительную тенденцию, стоимость снизилась на 5%. Так, например, если нарезной батон от производителя КиевХлеб в январе на полочках ритейлеров стоил от 22 до 27 грн, то сейчас цена составляет от 18 до 24 грн, в зависимости от супермаркета. Вероятно, что снижение цен на хлебобулочные изделия связано именно с падением цен на яйца и муку.

Но есть товары из продуктовой социальной корзины, которые не существенно, но повысились в цене. Так, по данным аналитиков Zakaz.ua, цены на молочные продукты в июне ощутимо выше, чем в начале года. Сливочное масло подорожало в среднем на 5%, в то время как еще в январе цена пачки весом 180-200 г стоила около 62 грн. В настоящее время средняя стоимость составляет 65 грн. В свою очередь молоко подорожало в среднем на 10%.

Кроме того, за последние два квартала выросли цены на следующие продукты: гречка – на 3%, растительное масло – на 7%, куриное филе – на 7%.

Овощи и фрукты

Пока украинцев ценами могут приятно порадовать разве что помидоры и огурцы, которые с началом сезона дешевели. Стоимость томатов в супермаркетах в июне на 15% ниже по отношению к январю. Огурцы стоят около 77,9 грн/кг, в то время как в начале года средняя стоимость была 86 грн/кг.

Больше всего упала цена на свеклу. Один из основных составляющих ингредиентов традиционного украинского блюда сейчас стоит на 40% дешевле, чем в январе и стоит в среднем 6,90 грн/кг.

Однако, к сожалению, такое не скажешь о других составляющих овощах борщового набора, обладающих противоположной динамикой. Так, с начала года рекордно подскочили цены на белокочанную капусту, средняя стоимость составляет сейчас 45 грн/кг. В то время как в январе ценники на овощ в супермаркетах были от 10 до 14 грн за килограмм, что втрое дешевле, чем сейчас. Также более чем вдвое выросли цены на морковь и лук. В настоящее время цена лука в супермаркетах колеблется от 49 до 69 грн за килограмм. Морковь в среднем стоит 56,90 грн/кг, что на 144% дороже, чем в январе.

"По прогнозам экспертов, ожидается, что летом стоимость некоторых овощей может снизиться, ведь здесь играет фактор сезонности. Появляется молодой картофель, капуста, морковь и свекла. Поэтому вполне возможно, что цены на эти овощи пойдут на спад, когда с новым урожаем на рынке увеличится предложение от фермеров и производителей", – подчеркивают аналитики.

Что касается самых популярных фруктов из продовольственной корзины украинцев, здесь ситуация гораздо более положительная, чем с овощами. Цены на бананы снизились на 14%. В январе желтый экзотический фрукт стоил в среднем 68 грн/кг, в то время как сейчас цена составляет 59 грн. Также снизились цены на цитрусовые: апельсины подешевели на 11%, а лимоны – на 6%.

Однако неприятно удивили ценники на яблоки, стоимость которых рекордно подскочила более чем вдвое. Например, если в январе яблоки популярного сорта Голден стоили около 20 грн/кг, то в начале июня цена составляет 42 грн/кг. Однако высока вероятность того, что с начала урожайного сезона цена существенно упадет.

Заметим, что уже с 1 июля этого года в Украине ожидается рост цены на топливо и электроэнергию для бизнеса. Учитывая, что цена бензина определяет логистическую составляющую товаров, а электроэнергии - влияет на себестоимость продукции, можно ожидать удорожания ряда товаров и услуг.