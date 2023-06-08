Харчі і транспорт додадуть у ціні. Майбутнє подорожчання палива й електрики розжене інфляцію

Вже з 1 липня цього року в Україні очікується зростання ціни на пальне та електроенергію для бізнесу. З огляду на те, що ціна бензину визначає логістичну складову товарів, а електроенергії - впливає на собівартість продукції, можна очікувати на здорожчання низки товарів та послуг.

З 1 червня уряд підвищив тарифи на електроенергію для населення з 1,68 грн/кВт-год – до 2,64 грн/кВт-год. Це рішення було прийнято для відновлення підвищення ліквідності енергетичного ринку, котрий став дефіцитним через скорочення промислового споживання електроенергії. В умовах низького споживання електроенергії бізнесом, енергокомпанії вимушені працювати собі у збиток.

Протягом зими від російських обстрілів потерпали об’єкти критичної інфраструктури оператора системи передачі Укренерго, операторів систем розподілів в регіонах, а також об’єкти генерації. Одною з головних ідей в рамках підготовки до чергової зими в умовах війни, крім відновлення, стало накопичення резервів критичного обладнання, що дозволило б оперативно здійснювати ремонти інфраструктури після російських обстрілів. Але для відновлення і для закупівлі такого обладнання енергокомпаніям потрібні значні кошти, а ринок є дефіцитним.

Крім цього, для підвищення ліквідності ринку Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вирішила скасувати дію цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів) з 30 червня. Як зазначило профільне видання EXPRO, наразі встановлені нижні прайс-кепи на рівні 1378,97 та 2646,25 грн/МВт-год та верхні прайс-кепи на ринку "на добу наперед" – 2000 та 4000 грн/МВт-год. За даними Міністерства енергетики ринкова ціна мала б становити 5,5 грн/кВт-год.

Паралельно з 1 липня очікується підвищення ПДВ на пальне з 7% – до 20%. Через це за експертними оцінками вже в липні ціна на АЗС на бензин зросте на 11 грн/л, дизпаливо на 8 грн/л, а скраплений газ на 3 грн/л. Разом з цим учасники ринку зазначають, що зростання цін через вищевказаний фактор почнеться приблизно за два тижні до вступу нової податкової норми в дію. Разом з цим дещо підштовхнути ціни догори може й сезонне зростання попиту через жнива.

Через зростання цін на електроенергію для бізнесу зросте і собівартість товарів та послуг, що вироблені українським бізнесом. А різке підвищення ціни на пальне спричинить здорожчання логістики особливо в сегменті автомобільних перевезень, де вартість фрахту прив’язана до вартості літра дизельного пального. Таким чином вже в липні є суттєві передумови до зростання цін в Україні та зниження купівельної спроможності населення.

Основний визначальний фактор – війна

Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзін в коментарі Delo.ua говорить, що зазвичай влітку в Україні дефляційні процеси, і ціни на продукти харчування не ростуть. Разом з цим головною причиною інфляції наразі є саме фактор війни. Так Нацбанк очікує в цьому році інфляцію на рівні 18%, а Мінекономіки - на рівні 20%.

"Я не думаю, що фактори зростання цін на електроенергію та пальне будуть критичними, а влітку буде висока інфляція. Коли ми говоримо про зростання вартості пального, то ціни зростуть максимум на 5 грн. У нас рівно рік тому літр дизпалива коштував понад 50 грн, зараз ціна 46 грн/л. Ми з вами жили і при більших цінах”, - каже Пендзін.

При цьому він зазначає, що оцінювати, як зміниться ситуація восени дуже важко, оскільки визначальними тут будуть саме воєнні фактори: як закінчиться контрнаступ ЗСУ та чи не відновиться руйнування енергетичної інфраструктури України.

Інфляційний ефект буде різним

У розмові з нами голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук справедливо зауважив, що говорити про інфляцію у випадку здорожчання електрики і палива треба дуже акуратно: у малозабезпечених і заможних людей споживчий кошик дуже відрізняється. Для тих і тих структура цін і споживання будуть різними.

"Безперечно, здорожчання енергоносіїв призведе до деякого зростання цін. По пальному ефект буде прямим, але по енергії все складніше: для населення ціна зменшуватись не буде. Тому в другому випадку йдеться тільки про виробників товарів і послуг, які підвищуватимуть ціни", – додає Кушнірук.

За словами експерта, з огляду на спричинені вторгненням РФ збитки, від підвищення вартості електрики постраждають саме малі й середні підприємства. Однак, він не став називати прогнозований рівень інфляції. Мовляв, зазирнути в майбутнє тут просто неможливо.

"Але я не готовий з розумним виглядом давати оцінку по цифрах. І ніхто її зараз не може дати. Можна говорити в середньому про кілька відсотків. Дуже велика відмінність між споживчими групами", – говорить він.

Але можна достовірно говорити про те, що здорожчання енергоносіїв насамперед вдарить по цінах на продукти (перероблена продукція). Наприклад, практично всі пекарні в Україні зараз на електриці.

Хоча, якщо порівнювати з періодом обстрілів РФ інфраструктури, що примусило безліч підприємств перейти на дизельні генератори, то коли електрика для них подорожчає, це все одно буде дешевше, зауважує Кушнірук.

В той же час аграрії більше відчують зростання вартості на пальне, але й у цьому бізнесі є своя специфіка. "Тут немає прямої кореляції між паливом і кінцевими цінами, бо все прив’язано на врожайності: чим врожай більший, тим більша пропозиція, а з тим – і менша ціна. Кінцевий споживач може нічого не відчути".

Що ж до послуг, то тут насамперед, звісно, йдеться про ріст цін у транспортній галузі. "І громадський транспорт, і таксі вимушені будуть підвищувати ціни. Словом, усі послуги, пов’язані з транспортом. Хоча й тут є прив’язка до цін на світовому ринку". Тут теж своя специфіка.

"У мене з самого початку було критичне ставлення до підвищення ставки по пальному до 20%. Я пропонував збільшити лише акциз, щоб уникнути корупційних зловживань з адмініструванням ПДВ. Але влада обрала саме такий шлях. На жаль", – додав Кушнірук.