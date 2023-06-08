Пищевые и транспорт прибавят в цене. Будущее подорожание топлива и электричества разгонит инфляцию

Уже с 1 июля этого года в Украине ожидается рост цен на топливо и электроэнергию для бизнеса. Учитывая, что цена бензина определяет логистическую составляющую товаров, а электроэнергии – влияет на себестоимость продукции, можно ожидать удорожания ряда товаров и услуг.

С 1 июня правительство повысило тарифы на электроэнергию для населения с 1,68 грн/кВт-ч – до 2,64 грн/кВт-ч. Это решение было принято для восстановления повышения ликвидности энергетического рынка, ставшего дефицитным из-за сокращения промышленного потребления электроэнергии. В условиях низкого потребления электроэнергии бизнесом, энергокомпании вынуждены работать себе в убыток.

В течение зимы от российских обстрелов подвергались объекты критической инфраструктуры оператора системы передачи Укрэнерго, операторов систем распределений в регионах, а также объекты генерации. Одной из главных идей в рамках подготовки к очередной зиме в условиях войны, кроме восстановления, стало накопление резервов критического оборудования, что позволило бы оперативно производить ремонты инфраструктуры после российских обстрелов. Но для восстановления и для закупки такого оборудования энергокомпаниям нужны значительные средства, а рынок дефицитный.

Кроме того, для повышения ликвидности рынка Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг решила упразднить действие ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов) с 30 июня. Как отметило профильное издание EXPRO , установлены нижние прайс-кепы на уровне 1378,97 и 2646,25 грн/МВт-час и верхние прайс-кепы на рынке "на сутки вперед" – 2000 и 4000 грн/МВт-час. По данным Министерства энергетики рыночная цена должна составить 5,5 грн/кВт-час.

Параллельно с 1 июля ожидается повышение НДС на топливо с 7% до 20%. Из-за этого по экспертным оценкам, уже в июле цена на АЗС на бензин вырастет на 11 грн/л, дизтопливо на 8 грн/л, а сжиженный газ на 3 грн/л. При этом участники рынка отмечают, что рост цен из-за вышеуказанного фактора начнется примерно за две недели до вступления новой налоговой нормы в действие. Вместе с этим несколько подтолкнуть цены вверх может и сезонный рост спроса из-за жатвы.

Из-за роста цен на электроэнергию для бизнеса возрастет и себестоимость товаров и услуг, произведенных украинским бизнесом. А резкое повышение цены на горючее приведет к удорожанию логистики. особенно в сегменте автомобильных перевозок, где стоимость фрахта привязана к стоимости литра дизельного горючего. Таким образом, уже в июле есть существенные предпосылки к росту цен в Украине и снижению покупательной способности населения.

Основной определяющий фактор – война

Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии Delo.ua говорит, что обычно летом в Украине дефляционные процессы и цены на продукты питания не растут. Вместе с этим главной причиной инфляции сейчас является фактор войны. Так Нацбанк ожидает в этом году инфляцию на уровне 18%, а Минэкономики – на уровне 20%.

"Я не думаю, что факторы роста цен на электроэнергию и горючее будут критическими, а летом будет высокая инфляция. Когда мы говорим о росте стоимости горючего, то цены вырастут максимум на 5 грн. У нас ровно год назад литр дизтоплива стоил более 50 грн, сейчас цена 46 грн/л. Мы с вами жили и при больших ценах", – говорит Пендзин.

При этом он отмечает, что оценивать, как изменится ситуация осенью, очень трудно, поскольку определяющими здесь будут именно военные факторы: как закончится контрнаступление ВСУ и не возобновится ли разрушение энергетической инфраструктуры Украины.

Инфляционный эффект будет разным

В разговоре с нами глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук справедливо заметил, что говорить об инфляции в случае подорожания электричества и топлива нужно очень аккуратно: у малоимущих и состоятельных людей потребительская корзина очень отличается. Для тех и тех структура цен и потребления будут разными.

"Несомненно, удорожание энергоносителей приведет к некоторому росту цен. По горючему эффект будет прямым, но по энергии все сложнее: для населения цена уменьшаться не будет. Поэтому во втором случае речь идет только о производителях товаров и услуг, которые будут повышать цены", – добавляет Кушнирук. .

По словам эксперта, учитывая нанесенные вторжением РФ убытки, от повышения стоимости электричества пострадают именно малые и средние предприятия. Однако он не стал называть прогнозируемый уровень инфляции. Мол, заглянуть в будущее здесь просто невозможно.

"Но я не готов с умным видом давать оценку по цифрам. И никто ее сейчас не может дать. Можно говорить в среднем о нескольких процентах. Очень большое отличие между потребительскими группами", – говорит он.

Но можно достоверно говорить о том, что удорожание энергоносителей, прежде всего, ударит по ценам на продукты (переработанная продукция). К примеру, практически все пекарни в Украине сейчас на электричестве.

Хотя, если сравнивать с периодом обстрелов РФ инфраструктуры, что заставило множество предприятий перейти на дизельные генераторы, то когда электричество для них подорожает, это все равно будет дешевле, отмечает Кушнирук.

В то же время аграрии больше ощутят рост стоимости на горючее, но и в этом бизнесе есть своя специфика. "Здесь нет прямой корреляции между топливом и конечными ценами, потому что все привязано к урожайности: чем урожай больше, тем больше предложение, а с тем – и меньше цена. Конечный потребитель может ничего не почувствовать".

Что касается услуг, то здесь, прежде всего, речь идет о росте цен в транспортной отрасли. "И общественный транспорт, и такси вынуждены будут повышать цены. Словом, все услуги, связанные с транспортом. Хотя и здесь есть привязка к ценам на мировом рынке". Здесь тоже своя специфика.

"У меня с самого начала было критическое отношение к повышению ставки по топливу до 20%. Я предлагал увеличить только акциз, чтобы избежать коррупционных злоупотреблений с администрированием НДС. Но власть избрала именно такой путь. К сожалению", – добавил Кушнирук.