"За поточних цін на електричну енергію ми вимушені працювати собі у збиток", - Володимир Єгоров:

В попередні роки державна компанія “Центренерго” часто потрапляла у скандали пов’язані з сумнівними контрактами на закупівлю вугілля , а колишній менеджмент компанії зараз знаходиться під слідством НАБУ .

Хоча за контрактами, підписаними минулим керівництвом все ж доводиться платити. А загалом фінансовий стан цієї компанії відображає поточний стан ринку електричної енергії. З одного боку “Центренерго” має багатомільярдні борги перед постачальниками газу та вугілля, з іншого - компанії боргують мільярди гривень “Укренерго” та “Енергоринок”. Саме через заборгованість за поставлений газ восени 2022 року “Нафтогаз” вирішив відключити Трипільську ТЕС від газу, хоча саме ця електростанція є основним постачальником електроенергії до Києва та області.

Володимир Єгоров очолив “Центренерго” в грудні 2022 року, в той момент як росіяни активно обстрілювати енергетичну інфраструктуру, а сама компанія мала щей ворох корупційних розслідувань та судових позовів з боку постачальників енергоресурсів. Загалом за осінь та зиму електростанції компанії зазнали 13 ракетних обстрілів та 32 влучань. Зараз електростанції відбудовують та готують до наступного опалювального сезону і в цьому компанія дуже розраховує на Міністерство енергетики та міжнародну допомогу. Єгоров скаржиться, що за поточних цін на енергоносії та електроенергію компанія не може бути прибутковою в принципі, разом з цим електростанції мусять працювати оскільки є ключовими постачальниками електроенергії для Києва та Харкова.

Генеральний директор “Центренерго” розказав Delo.ua про стан електростанцій після російських обстрілів, підготовку до наступного опалювального сезону, а також про те як компанія буде гасити свої багатомільярдні борги.

Розкажіть, як ви пройшли зиму? В якому режимі працювали електростанції? Та наскільки вони були завантажені в грудні-лютому та як завантажені зараз? В якому стані зараз об’єкти ТЕС “Центренерго”? Чи були вони пошкоджені внаслідок російських обстрілів?

Минулий рік був складним. Наша робота в опалювальний сезон 2022-2023 років була доволі напруженою через низку масованих обстрілів території України з боку Росії, в тому числі спрямованих на руйнування об’єктів енергетики.

По електростанціях Центренерго сумарно ми нарахували близько 32 попадань в ході 13 ракетних обстрілів. В результаті цього були влучання з пошкодження обладнання відкритих розподільчих пристроїв, будівель головного корпусу, а також споруд допоміжних цехів на наших підприємствах.

Через обстріли з 5 по 26 грудня Трипільська ТЕС перебувала в простої. Однак завдяки професійності наших працівників та не без допомоги від колег-енергетиків з НЕК «Укренерго» нам вдалося застосувати нестандартні технічні рішення та відновити роботу електростанцій. Адже, це дуже було потрібно ОЕС України через наявний брак генеруючих потужностей. Завдяки цьому все задіяне в роботі обладнання несло максимально можливе навантаження.

На сьогодні ми продовжуємо відновлювальні роботи та ремонт пошкодженого устаткування. Це потребує значного фінансового та людського ресурсу. Однак, Я впевнений, що колектив ПАТ «Центренерго» впорається з цією задачею.

Що зараз з Вуглегірською ТЕС? Ще влітку вона була захоплена окупантами, то в якому вона зараз стані? Чи можна буде її запустити в роботу після деокупації району в якому вона наразі знаходиться чи енергостанція повністю зруйнована?

В липні 2022 року було окуповано місто Світлодарськ й була захоплена Вуглегірська ТЕС. Таким чином на сьогодні Центренерго не має можливості доступу до підприємства, оскільки зв'язок з ним втрачено.

Для нас ця станція дуже важлива, оскільки в нашому активі потужностей вона займає близько 45%.

Надати будь-яку інформацію щодо стану ТЕС та оцінити ступінь її пошкодження можливо буде після завершення бойових дій і звільнення її від окупації, коли буде безпечний і безперешкодний доступ до об’єкту. При цьому ми сподіваємося, що зможемо відновити роботу ТЕС до сучасного рівня.

Разом з тим ми розуміємо, що після деокупації нам потрібно буде працювати з громадою й над відновленням міста-супутника Світлодарська.

Як відбувається постачання енергоресурсів на об’єкти генерації? Чи змінилося щось для вас в питанні поставок енергоресурсів через війну? Чи стала складнішою логістика? Чи є зараз дефіцит палива?

На даний час постачальником вугільної продукції для потреб Центренерго є ДП Укрвугілля, яке на умовах укладених договорів забезпечує постачання вугілля виробництва державних вугледобувних підприємств таких, як Львіввугілля, “Добропіллявугілля-видобудок” та інших підприємств України.

За нашими даними видобуток вугілля за останні кілька років на шахтах державної форми власності суттєво зменшився. Так за період 2020-2022 років він впав більше ніж у два рази й зараз складає близько 2 млн тонн на рік, а ціна вугілля при цьому навпаки зросла в 4-ри рази - з 1800 до 4230 грн. за тонну без ПДВ та транспортування.

Остання пропозиція, котра надійшла нам від постачальника у лютому 2023 року - це підвищення ціни на вугільну продукцію ресурсу державних вуглевидобувних підприємств до 5030 гривень за тонну.

Ми зараз ведемо з ними досить напружені переговори щодо не можливості цього підвищення в умовах обмежень цін (так званих прайс-кепів) на ринках електричної енергії, та що така ціна на вугілля не покриває собівартості виробництва електричної енергії енергоблоками ТЕС Центренерго й відповідно призведе до значних збитків компанії.

А вам обов’язково купувати вугілля саме у них? Є ж інші постачальники в Україні та можливість імпорту...

По-перше, наші взаємини з “Укрвугіллям” вже мали певну історію, на той момент як я прийшов в компанію. І наскільки я розумію саме ця модель була запропонована Міністерством енергетики, щоб впорядкувати роботу державних шахт та державної генерації.

По-друге, альтернативні постачальники в Україні дійсно є, але їх ціни не дуже суттєво відрізняються від тих, що пропонує нам “Укрвугілля”.

А імпортне вугілля на майданчику в Нідерландах коштує 140 доларів за тонну, а з доставкою усі 180 доларів. Це суттєво вище за ціни в Україні.

Бойові дії в Україні, блокада морських портів, обмеженість пропускної спроможності сухопутних залізничних перетинів та стрибки ціни на зовнішніх ринках внесли свій внесок у загальний дефіцит вугілля у 2022-2023 роках.

В цих умовах, на нашу думку, необхідно підняти рівень цінових обмежень на ринках електричної енергії та в найкоротший термін збільшувати видобуток державних вугледобувних підприємств для сталого проходження ОЗП 2023-2024 років.

А експорт електроенергії вам не допоміг би компенсувати різницю між цінами на вугілля та електроенергію?

Так, наскільки мені відомо, питання експорту електроенергії зараз дійсно активно розглядається в Міністерстві та “Укренерго”. Зараз у нас сезонне падіння споживання, разом з тим збільшується генерація атомними станціями, сонячної та гідрогенерації. В системі є певний профіцит і експорт можливий.

Я думаю, в принципі це дозволило б частково вийти на дорожчі ринки. Але у 2022 році Кабміном було прийнято ПСО, відповідно до якого, 80% прибутку від експорту сплачуються Гарантованому покупцю, і, як показала практика, майже вся маржа від продажу електроенергії йшла як плата за перетин “Укренерго” або на відшкодування цього ПСО.

На якому паливі ви зараз працюєте? З грудня діє спеціальна ціна на газ для об’єктів генерації й вам при такій ціні було вигідніше працювати саме на газу. Але було озвучено, але Чернишов заявив, що ваші підприємства повинні спалювати вугілля.

Зараз ТЕС Центренерго працюють на вугіллі, природний газ зараз майже не використовується. Але з причини того, що за рахунок державних вугледобувних підприємств покривається менше 50% загальної потреби ТЕС у вугіллі, обмеженості складських запасів та низки «зовнішніх факторів» знову може виникнути необхідність використання природного газу, як основного виду палива.

Саме для покриття дефіциту потужності, при нестачі вугілля та зруйнуванні генеруючого обладнання, в кінці 2022 року КМУ було встановлено спеціальну ціну природного газу для ТЕС на рівні 9 125 грн. за тис. м3. Рішення КМУ щодо використання газу з січня по квітень 2023 року, було правильне та дозволило стабільно пройти січень та лютий зі стабільною генерацією.

Але ця ціна все одно для нас є зависокою, враховуючи обмеження на ринках електроенергії, які встановив регулятор.

Ми рахували та дійшли до висновку, що економічно обґрунтована ціна газу для покриття собівартості виробництва електричної енергії для ТЕС Центренерго складає 7 200 грн. за тис. м3 без транспортування, розподілу та ПДВ.

Зараз ми працюємо спільно з НКРЕКП та Міністерством над тим, щоб змінити ціну газу.

Які у вас зараз відносини з “Нафтогазом”? Була історія коли Трипільську ТЕС відключили від газопостачання. Таких інцидентів більше не було?

Ми розглядаємо підприємства групи “Нафтогаз” як наших стратегічних партнерів.

Так, були певні непорозуміння з відключенням електростанції від газопостачання. Згадана історія була в складних бойових умовах. А зараз є певні розбіжності в поглядах на те, якою має бути ціна на газ.

Ми ці розбіжності вирішили перенести в судову площину, тож більш детально я зможу прокоментувати це питання після відповідного судового рішення.

У Вас дуже велика заборгованість перед “Нафтогазом”(понад 2,7 млрд гривень) через що свого часу навіть вирішили відключити Трипільську ТЕС. Також залишається заборгованість перед іншими компаніями за поставлене вугілля. Зокрема заборгованість перед компанією Кропачова “Укрдонінвест” 1,26 млрд гривень що було підтверджено судом в січні цього року. Ще з лютого по червень 2022 року сформувався податковий борг на 1 млрд гривень. Крім цього є ще ваш позов до ДП “Енергоринок” на 1,7 млрд гривень. Що взагалі з цими боргами?

Більша частина заборгованості перед Нафтогазом виникла у минулому році у зв’язку з проблемою доставки вугілля через руйнування залізничної інфраструктури та, як наслідок, збільшення споживання газу. Також через масовані пошкодження генерації в наслідок ракетних обстрілів енергоблоки ТЕС працювали за командами диспетчера НЕК Укренерго та електрична енергія реалізовувалась в основному на Балансуючому ринку.

Основними причинами накопичення заборгованості перед «Нафтогазом» є дисбаланс між ринковими цінами природного газу, які у 2022 році побили усі історичні рекорди, та обмеженням ціни електричної енергії, а також заборгованість НЕК Укренерго перед компанією.

Що стосується податкових боргів, то ми їх основну частину погасили у 2022 році. Зараз у нас є заборгованість близько 170 млн гривень - це ПДВ та екологічні податки. Але я сподіваюся, найближчим часом ми і їх погасимо.

Щодо заборгованості “Енергоринку” перед Центренерго, то це стара історія. Там борг близько 1,5 млрд гривень. Минулого року ми активно обговорювали, що робити з цим боргом. В 3 кварталі 2022 року були перемовини щодо розгляду можливості проведення взаєморозрахунків з подальшим погашенням заборгованості по податкам та за природний газ. Але поки що не врегульовано механізм та джерело погашення заборгованості. А це має бути визначено на державному рівні. На сьогодні здійснюються заходи щодо стягнення заборгованості у судовому порядку.

Щодо боргу перед “Укрдонінвестом”, ми подали касаційну скаргу та клопотання про зупинення виконання рішення Апеляційного суду про стягнення з Центренерго 1,26 млрд гривень. Бо ми вважаємо, що 50 відсотків цієї заборгованості було сформовано безпідставно з боку "Укрдонінвесту".

Є можливість якогось списання частини боргів чи замороження штрафних санкцій на час війни?

Договори були укладені так, що за частиною з них штрафи нараховуються й у воєнний час. Проте ми зараз ведемо переговори з “Укренерго”, “Енергоатомом” та “Нафтогазом”, щоб реструктуризувати заборгованість та розібратися зі штрафними санкціями.

В “Укренерго” є велика заборгованість перед нами - це близько 3,2 млрд гривень по балансуючому ринку та 1,3 млрд гривень по ринку додаткових послуг. На повернення цього боргу ми дуже сподіваємось, як на джерело погашення заборгованості перед нашими іншими контрагентами.

Загалом за компанією дуже давно йшов шлейф корупційних скандалів. Ви прийшли відносно недавно, скажіть чим ваша команда відрізняється від того що було в компанії раніше?

Я особисто та мої колеги, котрі нещодавно увійшли до керівництва компанії, дуже принципові щодо того, як мають працювати державні підприємства. Ми вважаємо, що державна компанія має бути ефективною та прозорою.

В цьому в нас повне порозуміння з Фондом державного майна України та сподіваємось на підтримку наглядової ради. Поки що ми працюємо більш, як кризис-менеджери у вирішенні низки проблем Центренерго. Це і значні руйнування в результаті обстрілів, це фінансові проблеми, це юридичні проблеми, це проблеми з постачанням ресурсів, це проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та інше.

На сьогодні вдалося втримати персонал, відновити роботу електростанцій, збалансувати торгові стратегії, зупинити падіння та сформувати боєздатний колектив.

Як вам взагалі працюється з наглядовою радою, з акціонером та Міністерством енергетики? Чи відчуваєте ви підтримку з боку держави?

Для наглядової ради зміна менеджменту була несподіваною і спочатку вони віднеслися до нас доволі насторожено. Але згодом нам вдалося знайти порозуміння і цілком нормально співпрацюємо в питаннях щодо роботи компанії.

Щодо Міністерства енергетики, то воно сформувало антикризовий штаб, де розподіляють допомогу для підприємств галузі. Так, вже за сприяння Міненерго ми отримали від наших партнерів-донорів частину обладнання для відновлення пошкодженого у вигляді безповоротної допомоги. Також надали до Міненерго перелік робіт та обладнання під вже виділені донорські кошти. І сподіваємось, що це питання зрушиться з місця.

Я гадаю, що державним органам потрібно активно брати участь в таких питаннях, як фінансовий стан держпідприємств та сприяння у забезпеченні паливом. Загалом ми постійно контактуємо і з Міністерством, і з НКРЕКП. Даємо їм свої розрахунки та пропозиції, щоб збалансувати роботу компанії та підготуватися до наступного осінньо-зимового періоду.

Щодо менеджменту котрий був раніше НАБУ відкрило ряд справ. В компанії могли залишитися старі контракти з певною корупційною складовою. У вас є можливість припиняти такі контракти?

До нас регулярно надходять запити від правоохоронців, зокрема від НАБУ. Ми цілком відкриті та надаємо їм усю необхідну інформацію. Загалом, якщо такі контракти й виявляться, то я думаю є певні юридичні механізми, щоб припинити це в рамках закону.

Весна та літо, це зазвичай сезон ремонтів. Чи є у вас ресурси на поточні ремонти своїх об’єктів генерації? Зараз у нас уже майже місяць немає відключень, оскільки всі види електростанцій працюють.

Проведення ремонтів на наших електростанціях впродовж 2023 року буде виконуватися у відповідності із скоригованим та погодженим з Міністерством енергетики України та НЕК "Укренерго" графіком ремонтів енергоблоків.

Як я вже казав, ми сподіваємось на допомогу Міністерства в цьому питанні. Крім того ми плануємо знайти ресурси, щоб провести власні закупівлі. Вже запустили тендери на закупівлю обладнання, матеріалів та послуг. Але у зв’язку з веденням бойових дій в країні існує складна ситуація із забезпеченням окремої номенклатури запасних частин до обладнання та виконання заходів по підготовці до ремонтної кампанії.

Нами робиться усе можливе для забезпечення ремонтів енергоблоків необхідними матеріальними ресурсами та персоналом підрядних організацій для виконання запланованих обсягів робіт і забезпечення надійної роботи обладнання.

Звичайно, в поточних умовах ми зацікавлені в економії тож проводитимемо закупівлі максимально прозоро та ефективно.

Загалом ви забезпечуєте близько 60-70% потреб Києва та області. Якщо ваші енергоблоки зупиняться на ремонт чи будуть знову стабілізаційні відключення?

Ремонтна кампанія Центренерго збалансована таким чином, щоб мати, у відповідності до вимог Укренерго, можливість роботи ТЕС одночасно, як мінімум, двома енергоблоками та для забезпечення споживачів необхідною кількістю електричної енергії.

Питання необхідності застосування стабілізаційних відключень є прерогативою НЕК Укренерго і не належить до компетенції Центренерго. Можу тільки сказати, що зараз в системі спостерігається певний профіцит електроенергії, викликаний сезонним падінням споживання, збільшенням виробництва АЕС, ГЕС та ВДЕ.

Разом з цим ми розуміємо, що є дефіцитні вузли такі як Київський та Харківський. Тож повністю відключатися нам не можна. Ми ці моменти передбачили в наших графіках ремонтів.

Чи вистачає вам кваліфікованих кадрів? Багато людей поїхало з країни після початку повномасштабної війни, також багато людей було мобілізовано до ЗСУ.

Головне, що на сьогодні нам вдалося зберегти більшість наших фахівців з критично важливими знаннями і кваліфікацією. Це безумовно завдяки відданості та патріотизму нашого персоналу, майже всі залишились на робочих місцях. Я дуже пишаюся нашими працівниками і дуже вдячний усім, хто незважаючи на всі труднощі та ризики, сумлінно виконує свою роботу, навіть працюючи на робочих місцях в бронежилетах під час повітряних тривог.

Минулого року компанія скоротила певні виплати. Але цього року ми вирішили повернути більшу частину з них, щоб підняти рівень зарплат до середнього по галузі. Завдяки Міністерству та Уряду ми можемо бронювати людей, щоб зберегти потрібні нам кадри.

Нині понад 70% персоналу працює в середньому понад 20 років на підприємстві. Для галузі енергетики це дуже важливо. Але сьогодення потребує розвитку та залучення нових компетенцій, що необхідні у таких сферах діяльності, як ІТ, аналітика та управління даними, тощо.

Як я вже говорив, нажаль, тимчасово частково втрачено зв’язок з частиною працівників Вуглегірської ТЕС. Але сподіваємось на повернення територій та наших фахівців на підприємство.