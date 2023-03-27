Генеральный директор "Центрэнерго" Владимир Егоров: При текущих ценах на электрическую энергию мы вынуждены работать себе в убыток

В предыдущие годы государственная компания "Центрэнерго" часто попадала в скандалы, связанные с сомнительными контрактами на закупку угля , а бывший менеджмент компании сейчас находится под следствием НАБУ .

Хотя по контрактам, подписанным прошлым руководством, все же приходится платить. В целом же финансовое состояние этой компании отражает текущее состояние рынка электрической энергии. С одной стороны, "Центрэнерго" имеет многомиллиардные долги перед поставщиками газа и угля, с другой - компании задолжали миллиарды гривен "Укрэнерго" и "Энергорынок". Именно из-за задолженности за поставленный газ осенью 2022 года "Нафтогаз" решил отключить Трипольскую ТЭС от газа , хотя именно эта электростанция является основным поставщиком электроэнергии в Киев и область.

Владимир Егоров возглавил "Центрэнерго" в декабре 2022 года, в то момент как россияне активно обстреливали энергетическую инфраструктуру, а сама компания имела еще кучу коррупционных расследований и судебных исков со стороны поставщиков энергоресурсов. Всего за осень и зиму электростанции компании подверглись 13 ракетным обстрелам и 32 попаданиям. Сейчас электростанции отстраивают и готовят к следующему отопительному сезону, и в этом компания очень рассчитывает на Министерство энергетики и международную помощь. Егоров жалуется, что при текущих ценах на энергоносители и электроэнергию компания не может быть прибыльной в принципе, вместе с этим электростанции должны работать, поскольку являются ключевыми поставщиками электроэнергии для Киева и Харькова.

Генеральный директор "Центрэнерго" рассказал Delo.ua о состоянии электростанций после российских обстрелов, подготовке к следующему отопительному сезону, а также о том, как компания будет гасить свои многомиллиардные долги.

Расскажите, как вы прошли зиму? В каком режиме работали электростанции? И насколько они были загружены в декабре-феврале и как загружены сейчас? В каком состоянии сейчас объекты ТЭС "Центрэнерго"? Были ли они повреждены в результате российских обстрелов?

Прошлый год был сложным. Наша работа в отопительный сезон 2022-2023 годов была достаточно напряженной из-за ряда массированных обстрелов территории Украины со стороны России, в том числе направленных на разрушение объектов энергетики.

По электростанциям Центрэнерго суммарно мы насчитали около 32 попаданий в ходе 13 ракетных обстрелов. В результате были попадания из повреждения оборудования открытых распределительных устройств, зданий главного корпуса, а также сооружений вспомогательных цехов на наших предприятиях.

Из-за обстрелов с 5 по 26 декабря Трипольская ТЭС находилась в простое. Однако благодаря профессиональности наших работников и не без помощи от коллег-энергетиков НЭК «Укрэнерго» нам удалось применить нестандартные технические решения и возобновить работу электростанций. Ведь это очень было нужно ОЭС Украины из-за наличия недостатка генерирующих мощностей. Благодаря этому все задействованное в работе оборудование несло максимально возможную нагрузку.

На сегодняшний день мы продолжаем восстановительные работы и ремонт поврежденного оборудования. Это требует значительного финансового и человеческого ресурса. Однако Я уверен, что коллектив ПАО «Центрэнерго» справится с этой задачей.

Что сейчас с Углегорской ТЭС? Еще летом она была увлечена оккупантами, то в каком она сейчас состоянии? Можно ли будет ее запустить в работу после деоккупации района, в котором она находится или энергостанция полностью разрушена?

В июле 2022 года был оккупирован Светлодарск и была захвачена Углегорская ТЭС. Таким образом на сегодняшний день Центрэнерго не имеет возможности доступа к предприятию, поскольку связь с ним потеряна.

Для нас эта станция очень важна, потому что в нашем активе мощностей она занимает около 45%.

Предоставить любую информацию о состоянии ТЭС и оценить степень ее повреждения возможно после завершения боевых действий и освобождения ее от оккупации, когда будет безопасный и беспрепятственный доступ к объекту. При этом мы надеемся, что сможем возобновить работу ТЭС до современного уровня.

Вместе с тем, мы понимаем, что после деоккупации нам нужно будет работать с обществом и над восстановлением города-спутника Светлодарска.

Как происходит снабжение энергоресурсов на объекты генерации? Изменилось ли что-нибудь для вас в вопросе поставок энергоресурсов из-за войны? Стала ли сложнее логистика? Есть ли сейчас дефицит топлива?

В настоящее время поставщиком угольной продукции для нужд Центрэнерго является ГП Укруголь, которое на условиях заключенных договоров обеспечивает поставки угля производства государственных угледобывающих предприятий, таких как Львовуголь, Добропольеуголь-добыча и других предприятий Украины.

По нашим данным, добыча угля за последние несколько лет на шахтах государственной формы собственности существенно уменьшилась. Так за период 2020-2022 годов он упал более чем в два раза и сейчас составляет около 2 млн тонн в год, а цена угля при этом наоборот выросла в 4 раза – с 1800 до 4230 грн. за тонну без НДС и транспортировки.

Последнее предложение, поступившее нам от поставщика в феврале 2023 года, - это повышение цены на угольную продукцию ресурса государственных угледобывающих предприятий до 5030 гривен за тонну.

Мы сейчас ведем с ними достаточно напряженные переговоры о возможности этого повышения в условиях ограничений цен (так называемых прайс-кепов) на рынках электрической энергии, и что такая цена на уголь не покрывает себестоимости производства электрической энергии энергоблоками ТЭС Центрэнерго и соответственно приведет к значительным убыткам компании.

А вам обязательно покупать угли именно у них? Есть другие поставщики в Украине и возможность импорта...

Во-первых, наши отношения с "Укруглем" уже имели определенную историю, на тот момент как я пришел в компанию. И насколько я понимаю, именно эта модель была предложена Министерством энергетики, чтобы упорядочить работу государственных шахт и государственной генерации.

Во-вторых, альтернативные поставщики в Украине действительно есть, но их цены не очень существенно отличаются от предлагаемых нам “Укругля”.

А импортный уголь на площадке в Нидерландах стоит 140 долларов за тонну, а с доставкой – все 180 долларов. Это существенно выше цен в Украине.

Боевые действия в Украине, блокада морских портов, ограниченность пропускной способности сухопутных железнодорожных связей и скачки цены на внешних рынках внесли свой вклад в общий дефицит угля в 2022-2023 годах.

В этих условиях, по нашему мнению, необходимо поднять уровень ценовых ограничений на рынках электрической энергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу государственных угледобывающих предприятий для устойчивого прохождения ОЗУ 2023-2024 годов.

А экспорт электроэнергии вам не помог компенсировать разницу между ценами на уголь и электроэнергию?

Да, насколько мне известно, вопрос экспорта электроэнергии сейчас действительно активно рассматривается в Министерстве и "Укрэнерго". Сейчас у нас сезонное падение потребления, вместе с тем увеличивается генерация атомных станций, солнечной и гидрогенерации. В системе есть определенный профицит и возможен.

Я думаю, в принципе это позволило бы частично выйти на более дорогие рынки. Но в 2022 году Кабмином было принято ПСО, согласно которому 80% прибыли от экспорта оплачиваются Гарантированному покупателю, и, как показала практика, почти вся маржа от продажи электроэнергии шла как плата за пересечение Укрэнерго или возмещение этого ПСО.

На каком топливе вы сейчас работаете? С декабря действует специальная цена на газ для объектов генерации, и вам при такой цене было выгоднее работать именно на газе. Но было озвучено, но Чернышев заявил, что ваши предприятия должны сжигать угли.

Сейчас ТЭС Центрэнерго работают на угле, природный газ сейчас почти не используется. Но ввиду того, что за счет государственных угледобывающих предприятий покрывается менее 50% общей потребности ТЭС в угле, ограниченности складских запасов и ряда внешних факторов снова может возникнуть необходимость использования природного газа, как основного вида топлива.

Именно для покрытия дефицита мощности, при недостатке угля и разрушении генерирующего оборудования, в конце 2022 КМУ была установлена специальная цена природного газа для ТЭС на уровне 9 125 грн. за тыс. м3. Решение КМУ по использованию газа с января по апрель 2023 года было правильно и позволило стабильно пройти январь и февраль со стабильной генерацией.

Но эта цена все равно для нас слишком высока, учитывая ограничения на рынках электроэнергии, которые установил регулятор.

Мы сочли и пришли к выводу, что экономически обоснованная цена газа для покрытия себестоимости производства электрической энергии для ТЭС Центрэнерго составляет 7 200 грн. за тыс. м3 без транспортировки, распределения и НДС.

Сейчас мы работаем совместно с НКРЭКУ и Министерством над тем, чтобы изменить цену газа.

Какие у вас сейчас отношения с "Нефтегазом"? Была история, когда Трипольскую ТЭС отключили от газоснабжения. Таких инцидентов больше не было?

Мы рассматриваем предприятия группы "Нефтегаз" как наших стратегических партнеров.

Да, были определенные недоразумения с отключением электростанции от газоснабжения. Эта история была в сложных боевых условиях. А сейчас есть определенные разногласия во взглядах на то, какой должна быть цена на газ.

Мы эти разногласия решили перенести в судебную плоскость, поэтому более подробно я смогу прокомментировать этот вопрос после соответствующего судебного решения.

У Вас очень большая задолженность перед "Нафтогазом" (более 2,7 млрд гривен) из-за чего в свое время даже решили отключить Трипольскую ТЭС. Также остается задолженность перед другими компаниями за поставленные угли. В частности, задолженность перед компанией Кропачева "Укрдонинвест" 1,26 млрд гривен что было подтверждено судом в январе этого года. Еще с февраля по июнь 2022 сформировался налоговый долг на 1 млрд гривен. Кроме этого есть еще ваш иск к ГП "Энергорынок" на 1,7 млрд гривен. Что вообще с этими долгами?

Большая часть задолженности перед Нафтогазом возникла в прошлом году в связи с проблемой доставки угля из-за разрушения железнодорожной инфраструктуры и, как следствие, увеличения потребления газа. Также из-за массированных повреждений генерации в результате ракетных обстрелов энергоблоки ТЭС работали по командам диспетчера НЭК Укрэнерго и электрическая энергия реализовывалась в основном на Балансирующем рынке.

Основными причинами накопления задолженности перед «Нафтогазом» дисбаланс между рыночными ценами природного газа, которые в 2022 году побили все исторические рекорды, и ограничением цены электрической энергии, а также задолженность НЭК Укрэнерго перед компанией.

Что касается налоговых долгов, то мы их основную часть погасили в 2022 году. Сейчас у нас есть задолженность около 170 млн гривен – это НДС и экологические налоги. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы и их погасим.

Что касается задолженности "Энергорынка" перед Центрэнерго, то это старая история. Там долг около 1,5 млрд. гривен. В прошлом году мы активно обсуждали, что делать с этим долгом. В 3 квартале 2022 года были переговоры о рассмотрении возможности проведения взаиморасчетов с последующим погашением задолженности по налогам и природному газу. Но пока не урегулирован механизм и источник погашения задолженности. А это должно быть определено на государственном уровне. На сегодняшний день осуществляются меры по взысканию задолженности в судебном порядке.

Относительно долга перед "Укрдонинвестом", мы подали кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения решения Апелляционного суда о взыскании с Центрэнерго 1,26 млрд гривен. Потому что мы считаем, что 50 процентов этой задолженности было сформировано безосновательно со стороны "Укрдонинвеста".

Есть возможность какого-нибудь списания части долгов или замораживания штрафных санкций на время войны?

Договоры заключались так, что по части из них штрафы начисляются и в военное время. Однако мы сейчас ведем переговоры с Укрэнерго, Энергоатомом и Нафтогазом, чтобы реструктуризировать задолженность и разобраться со штрафными санкциями.

У "Укрэнерго" есть большая задолженность перед нами - это около 3,2 млрд гривен по балансирующему рынку и 1,3 млрд гривен по рынку дополнительных услуг. На возврат этого долга мы очень надеемся, как источник погашения задолженности перед нашими другими контрагентами.

В общем, за компанией очень давно шел шлейф коррупционных скандалов. Вы пришли относительно недавно, скажите чем ваша команда отличается от того, что было в компании раньше?

Я лично и мои коллеги, недавно вошедшие в руководство компании, очень принципиальны в том, как должны работать государственные предприятия. Мы считаем, что государственная компания должна быть эффективной и прозрачной.

В этом у нас полное понимание с Фондом государственного имущества Украины и надеемся на поддержку наблюдательного совета. Пока мы работаем более чем кризис-менеджеры по решению ряда проблем Центрэнерго. Это и значительные разрушения в результате обстрелов, это финансовые проблемы, это юридические проблемы, это проблемы со снабжением ресурсов, это проблемы с материально-техническим обеспечением и прочее.

На сегодняшний день удалось удержать персонал, возобновить работу электростанций, сбалансировать торговые стратегии, остановить падение и сформировать боеспособный коллектив.

Как вам вообще работается с наблюдательным советом, с акционером и Министерством энергетики? Чувствуете ли вы поддержку со стороны государства?

Для наблюдательного совета смена менеджмента была неожиданной и сначала они отнеслись к нам довольно настороженно. Но впоследствии нам удалось найти понимание и вполне нормально сотрудничаем в вопросах работы компании.

Что касается Министерства энергетики, оно сформировало антикризисный штаб, где распределяют помощь для предприятий отрасли. Да, уже при содействии Минэнерго мы получили от наших партнеров-доноров часть оборудования для восстановления поврежденного в виде безвозвратной помощи. Также предоставили Минэнерго перечень работ и оборудования под уже выделенные донорские средства. И надеемся, что этот вопрос сдвинется с места.

Я думаю, что государственным органам нужно активно участвовать в таких вопросах, как финансовое состояние госпредприятий и содействие в обеспечении топливом. В общем, мы постоянно контактируем и с Министерством, и с НКРЭКУ. Даем им свои расчеты и предложения, чтобы сбалансировать работу компании и подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду.

Относительно менеджмента ранее бывшего НАБУ открыло ряд дел. У компании могли остаться старые контракты с определенной коррупционной составляющей. У вас есть возможность прекращать контракты?

К нам регулярно поступают запросы от стражей порядка, в частности от НАБУ. Мы полностью открыты и предоставляем им всю необходимую информацию. В общем если такие контракты и окажутся, то я думаю есть определенные юридические механизмы, чтобы прекратить это в рамках закона.

Весна и лето, обычно сезон ремонтов. Есть ли у вас ресурсы для текущих ремонтов своих объектов генерации? Сейчас у нас уже почти месяц нет отключений, потому что все виды электростанций работают.

Проведение ремонтов на наших электростанциях в течение 2023 будет выполняться в соответствии с скорректированным и согласованным с Министерством энергетики Украины и НЭК "Укрэнерго" графиком ремонтов энергоблоков.

Как я уже сказал, мы надеемся на помощь Министерства в этом вопросе. Кроме того, мы планируем найти ресурсы, чтобы провести собственные закупки. Уже запустили тендеры на закупку оборудования, материалов и услуг. Но в связи с ведением боевых действий в стране существует сложная ситуация с обеспечением отдельной номенклатуры запасных частей оборудования и выполнения мероприятий по подготовке к ремонтной кампании.

Мы делаем все возможное для обеспечения ремонтов энергоблоков необходимыми материальными ресурсами и персоналом подрядных организаций для выполнения запланированных объемов работ и обеспечения надежной работы оборудования.

Конечно, в текущих условиях мы заинтересованы в экономии и будем проводить закупки максимально прозрачно и эффективно.

В общей сложности вы обеспечиваете около 60-70% потребностей Киева и области. Если ваши энергоблоки остановятся на ремонт или снова будут стабилизационные отключения?

Ремонтная кампания Центрэнерго сбалансирована таким образом, чтобы иметь, в соответствии с требованиями Укрэнерго, возможность работы ТЭС одновременно как минимум двумя энергоблоками и для обеспечения потребителей необходимым количеством электрической энергии.

Вопрос необходимости применения стабилизационных отключений является прерогативой НЭК Укрэнерго и не входит в компетенцию Центрэнерго. Могу только сказать, что сейчас в системе наблюдается определенный профицит электроэнергии, вызванный сезонным падением потребления, увеличением производства АЭС, ГЭС и ВИЭ.

Вместе с этим мы понимаем, что есть дефицитные узлы, такие как Киевский и Харьковский. Так что полностью отключаться нам нельзя. Мы эти моменты предусмотрели в графиках ремонтов.

Достаточно ли вам квалифицированных кадров? Многие люди уехали из страны после начала полномасштабной войны, также многие были мобилизованы в ВСУ.

Главное, что сегодня нам удалось сохранить большинство наших специалистов с критически важными знаниями и квалификацией. Это безусловно благодаря преданности и патриотизму нашего персонала почти все остались на рабочих местах. Я очень горжусь нашими работниками и очень благодарен всем, кто, несмотря на все трудности и риски, добросовестно выполняет свою работу, даже работая на рабочих местах в бронежилетах во время воздушных тревог.

В прошлом году компания сократила определенные выплаты. Но в этом году мы решили вернуть большую часть из них, чтобы поднять уровень зарплат до среднего по отрасли. Благодаря Министерству и правительству мы можем бронировать людей, чтобы сохранить нужные нам кадры.

В настоящее время более 70% персонала работает в среднем более 20 лет на предприятии. Для отрасли энергетики это очень важно. Но сегодняшний день требует развития и привлечения новых компетенций, необходимых в таких сферах деятельности, как ИТ, аналитика и управление данными и т.д.

Как я уже говорил, к сожалению, временно частично потеряна связь с частью работников Углегорской ТЭС. Но надеемся возвращение территорий и наших специалистов на предприятие.