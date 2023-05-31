Регулятор скасовує цінові обмеження на ринку електроенергії з 30 червня

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення скасувати дію прайс-кепів на ринку електроенергії з 30 червня 2023 року.

Про це стало відомо під час трансляції засідання.

За рішення проголосували всі члени комісії, крім голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, який утримався, адже голосував за відміну прайс-кепів з 11 червня.

Постанова, яку прийняв регулятор, передбачає зупинення відповідних положень прийнятої після початку повномасштабного вторгнення постанови №332 від 25 лютого 2022 року щодо визначення граничних цін на ринку електроенергії.

Зупинили дію підпункту 6 постанови, який, як уточнюють в EXPRO, передбачав нижні на рівні 1378,97 та 2646,25 грн/МВт-год та верхні прайс-кепи на ринку "на добу наперед" — 2000 та 4000 грн/МВт-год.

Крім того, регулятор зупинив дію норм, що були вказані в абзаці підпункту 9. Там йшлося про те, що учасники ринку у своїх заявках на балансуючу електричну енергію мають вказувати ціну, що не перевищує 120% від ціни на РДН на цей розрахунковий період. Абзацом першим підпункту 13 пункту 1 Постанови № 332, дію якого також зупинили, визначалося, що гарантований покупець при поданні заявок на купівлю електричної енергії на ВДР повинен враховувати положення абзацу третього підпункту 6 пункту 1 Постанови № 332.

Нагадаємо, раніше в НКРЕКП заявляли, що чинний тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% витрат на її виробництво, транспортування та сплату податків. Згодом стало відомо, що уряд затвердив підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

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