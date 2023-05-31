Регулятор отменяет ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение отменить действие прайс-кепов на рынке электроэнергии с 30 июня 2023 года.

Об этом стало известно во время трансляции заседания.

За решение проголосовали все члены комиссии, кроме воздержавшегося главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, который голосовал за отмену прайс-кепов с 11 июня.

Постановление, принятое регулятором, предусматривает остановку соответствующих положений постановления №332 от 25 февраля 2022 года, принятого после начала полномасштабного вторжения, по определению предельных цен на рынке электроэнергии.

Остановили действие подпункта 6 постановления, который, как уточняют в EXPRO, предусматривал нижние на уровне 1378,97 и 2646,25 грн/МВт-ч и верхние прайс-кепы на рынке "в сутки вперед" - 2000 и 4000 грн/МВт-ч .

Кроме того, регулятор остановил действие норм, указанных в абзаце подпункта 9. Там говорилось, что участники рынка в своих заявках на балансирующую электрическую энергию должны указывать цену, не превышающую 120% от цены на РСН на этот расчетный период. Абзацем первым подпункта 13 пункта 1 Постановления № 332, действие которого также было приостановлено, определялось, что гарантированный покупатель при подаче заявок на покупку электрической энергии на ВСР должен учитывать положения абзаца третьего подпункта 6 пункта 1 постановления № 332.

Напомним, ранее в НКРЭКУ заявляли, что действующий тариф на электроэнергию для населения покрывает лишь 28% затрат на ее производство, транспортировку и уплату налогов. Впоследствии стало известно, что правительство утвердило повышение тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч.

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