Тариф на электроэнергию для населения покрывает всего 28% ее реальной цены, - НКРЭКУ

Действующий тариф на электроэнергию для населения покрывает всего 28% затрат на ее производство, транспортировку и уплату налогов. Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По расчетам НКРЭКУ, рыночная цена на электрическую энергию для конечных потребителей (в том числе – бытовых) значительно выше фиксированных цен для населения и на сегодняшний день составляет более 5,5 грн/кВт-час.

Регулятор указывает, что рыночная цена на электроэнергию состоит из стоимости электричества на рынке "в сутки вперед", тарифа на передачу, тарифа на распределение для второго класса напряжения, тарифа поставщика универсальных услуг и НДС.

"В то же время средневзвешенная фиксированная цена на электрическую энергию для населения составляет 1,56 грн/кВт час (с учетом налога на добавленную стоимость)", - указывают в Энергорегуляторе.

Напомним, глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявлял, что причина повышения тарифа на электроэнергию для населения — необходимость восстановления энергетической инфраструктуры после обстрелов.