В Україні дешешає цибуля завдяки надходженню нового врожаю: яка вартість

На поточному тижні в Україні відзначається зниження цін у сегменті ріпчастої цибулі. Сьогодні відпускні ціни на цей овоч сформувалися в діапазоні 40-46 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зауважують, що головною причиною зниження відпускних цін стали масові поставки ріпчастої цибулі нового врожаю з українських господарств.

"Поточного року сезон реалізації озимої цибулі в Україні стартував у середньому на 1,5 тижня раніше, ніж 2022 року. Нагадаємо, що на початку літа минулого року виробники південних областей України тільки почали пропонувати до реалізації перші дрібні партії цієї продукції", - зазначають аналітики.

Вони додають, що сьогодні відпускні ціни на ріпчасту цибулю сформувалися в діапазоні 40-46 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше.

При цьому, аналітики повідомляють, що торішньої продукції місцевого виробництва на сьогодні вже не залишилося.

"Здебільшого на ринку пропонується ріпчаста цибуля врожаю 2022 року імпортного виробництва. А ціни на імпортну торішню продукцію дещо вищі, при цьому якість часто залишає бажати кращого", - підкреслюють експерти.

За їх словами, з початку поточного тижня більшість оптових компаній практично повністю переорієнтувалися на закупівлі ріпчастої цибулі нового врожаю з українських господарств.

Також аналітики зазначають, що в аналогічний період минулого року відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні були в середньому в 1,6 раза нижчими, ніж сьогодні.

Зауважимо, морква за ціною наздогнала ріпчасту цибулю, яка залишається одним з найдорожчих овочів борщового набору. Ціни на моркву в Україні б'ють рекорди. Сьогодні українські фермери готові відвантажувати моркву не дешевше за 42-53 грн/кг.

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