В Украине дешевеет лук благодаря поступлению нового урожая: какая стоимость

На текущей неделе в Украине отмечается снижение цен в сегменте репчатого лука. Сегодня отпускные цены на этот овощ сформировались в диапазоне 40–46 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что главной причиной снижения отпускных цен стали массовые поставки лука репчатого нового урожая из украинских хозяйств.

"В текущем году сезон реализации озимого лука в Украине стартовал в среднем на 1,5 недели раньше, чем в 2022 году. Напомним, что в начале лета прошлого года производители южных областей Украины только начали предлагать к реализации первые мелкие партии этой продукции", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что сегодня отпускные цены на репчатый лук сформировались в диапазоне 40-46 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле недели ранее.

При этом, аналитики сообщают, что прошлогодней продукции местного производства на сегодняшний день уже не осталось.

"В большинстве своем на рынке предлагается репчатый лук урожая 2022 года импортного производства. А цены на импортную прошлогоднюю продукцию несколько выше, при этом качество часто оставляет желать лучшего", - подчеркивают эксперты.

По их словам, с начала текущей недели большинство оптовых компаний практически полностью переориентировались на закупки репчатого лука нового урожая из украинских хозяйств.

Также аналитики отмечают, что в аналогичный период прошлого года отпускные цены на репчатый лук в Украине были в среднем в 1,6 раза ниже, чем сегодня.

Заметим, морковь по цене догнала репчатый лук, остающийся одним из самых дорогих овощей борщового набора. Цены на морковь в Украине бьют рекорды. Сегодня украинские фермеры готовы отгружать морковь не дешевле 42-53 грн/кг.

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