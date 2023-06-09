В Україні дешевшають яйця та інші продукти: інфляція сповільнилася до 15,3%

Інфляція на споживчому ринку у травні 2023 році порівняно із квітнем 2023 році становила 0,5%, з початку року – 3,8%, в річному вимірі — 15,3%. У квітні річна інфляція досягла 17,9%.

Про це свідчать дані Держстату.

Дані: Держстат

Базова інфляція у травні 2023 році порівняно з попереднім місяцем становила 0,3%, з початку року – 3,3%.

У розрізі продуктів харчування найбільше ціни впали на яйця — на 22,7% у травні порівняно з квітнем цього року. Найбільше подорожачали фрукти — на 8,7%. Загалом на споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%.

Порівняно істотно подорожчали овочі — на 5,6%. На 1,7-0,2% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, масло.

Водночас на 3,2-0,2% знизилися ціни на продукти переробки зернових, сало, рис, соняшникову олію, цукор, макаронні вироби, молоко.

Ціни на тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, алкогольні напої – на 1,2%. Одяг і взуття подешевшали на 1,6%, зокрема, взуття – на 1,9%, одяг – на 1,4%. Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,0%.

Крім того, Держтат зафіксував падіння цін на транспорт на 1,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,5%.

Нагадаємо, у квітні інфляція на споживчому ринку порівняно з попереднім місяцем становила 0,2%, з початку року – 3,2%.

Тоді найбільше (+ 7,4%) прибавила в ціні свинина. На 1,8–0,3% піднялися ціни на яловичину, м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, овочі.

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