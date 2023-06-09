В Украине дешевеют яйца и другие продукты: инфляция замедлилась до 15,3%

Инфляция на потребительском рынке в мае 2023 года по сравнению с апрелем этого года составила 0,5%, с начала года - 3,8%, в годовом измерении - 15,3%. В апреле годовая инфляция достигла 17,9%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Данные: Госстат

Базовая инфляция в мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,3%, с начала года – 3,3%.

В разрезе продуктов питания больше всего цены упали на яйца — на 22,7% в мае по сравнению с апрелем этого года. Больше всего подорожали фрукты — на 8,7%. На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%.

Сравнительно существенно подорожали овощи – на 5,6%. На 1,7–0,2% выросли цены на мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло.

В то же время, на 3,2-0,2% снизились цены на продукты переработки зерновых, сало, рис, подсолнечное масло, сахар, макаронные изделия, молоко.

Цены на табачные изделия повысились на 1,3%, алкогольные напитки – на 1,2%. Одежда и обувь подешевели на 1,6%, в частности, обувь – на 1,9%, одежда – на 1,4%. Рост цен в сфере здравоохранения на 0,8% произошел в первую очередь за счет удорожания фармацевтической продукции на 1,0%.

Кроме того, Госстат зафиксировал падение цен на транспорт на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,5%.

Напомним, в апреле инфляция на потребительском рынке по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2%, с начала года – 3,2%.

Тогда больше всего (+7,4%) прибавила в цене свинина. На 1,8-0,3% поднялись цены на говядину, мясо птицы, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, овощи.

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