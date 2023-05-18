НБУ улучшил прогноз по инфляции, но стоит ли в этом искать позитив

Национальный банк нашел аргументы для пересмотра собственных прогнозов по инфляции. Причем свой прогноз регулятор улучшил по сравнению с предыдущими отметками. Delo.ua анализирует, почему финансовый регулятор пошел на такой шаг и действительно ли украинцам следует ожидать замедления темпов роста цен в 2023 году.

По мнению аналитиков Национального банка, в следующем году инфляция в Украине составит в годовом исчислении ориентировочно 14,8% . Это улучшенный прогноз, потому что перед этим в НБУ ожидали 18,7%. В Нацбанке пересмотрели прогноз, учитывая удешевление энергоносителей на мировых рынках, сдержанный внутренний спрос, а также влияние монетарной политики регулятора.

"Ослаблению ценового давления в последующие годы прежде всего будет способствовать уменьшение рисков безопасности, которое является основным предположением прогноза НБУ. При таких условиях прогнозируется улучшение инфляционных ожиданий, а также наращивание предложения товаров благодаря восстановлению оптимальных логистических путей и производственных мощностей", – говорят в НБУ.

Учитывая это, в Нацбанке даже убеждены, что инфляция, рост потребительских цен в 2024 году снизится до 9,6%, а в 2025 году – до 6%. К положительным факторам прилагается и снижение мировой инфляции со сдержанным внутренним спросом.

Прогноз НБУ по инфляции

На первый взгляд улучшение прогнозов НБУ настраивает на оптимизм. Мол, торможение роста цен для граждан всегда хорошо. Но инфляция – это лишь один из показателей состояния экономики, где улучшение ожиданий по росту стоимости товаров и услуг почти ничего не значит. И, среди прочего, беда в том, что бедные станут еще беднее.

Главная причина сдерживания цен – в НБУ

Сразу заметим, что основная причина торможения инфляции в Украине кроется в деятельности НБУ, с началом широкомасштабного вторжения РФ начал принимать ряд важных решений, среди которых – установление учетной ставки на уровне 25%. Если она высока, деньги становятся дорогими. Но есть и другая сторона – дорожают кредиты для бизнеса.

В комментарии delo.ua об этом же говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Сегодня дешевле 30% годовых вы кредит в банке не возьмете. А каким образом бизнесу можно в условиях войны заработать более 30%, чтобы выжить? Падение активности бизнеса – падение занятости, ВВП и доходов населения. Инфляция сама по себе может быть низкой, но все остальные показатели – ужасающими", – говорит эксперт.

Косвенные показатели для оценки доходов населения в реальном измерении

Приведем очень простой пример: в Турции инфляция за прошлый год составила 80%, а ВВП вырос на 10% в долларовом эквиваленте. И если в Украине инфляция составит даже 5%, а ВВП вырастет на 1,5-2% в лучшем случае, ничего хорошего в таком торможении роста потребительских цен не будет, если доходы населения не вырастут.

К слову, с октября прошлого года минимальная зарплата не изменялась (6,7 тыс. грн.). И даже при 10% инфляции мы получаем падение в несколько процентов настоящих доходов людей.

"Все причины сокращения инфляции, на которые ссылается НБУ, это красивые словесы. Единственным определяющим сдерживающим фактором для нее сегодня выступает фантастически высокая учетная ставка и увеличение норм по резервированию. Если раньше для средств до вопроса банки не должны были держать резервы, то сейчас – 2%", – добавляет Пендзин.

Говоря проще, увеличивая нормы по резервированию для банков, Нацбанк связывает избыточную ликвидность, замораживает денежную массу, чтобы притормозить рост цен.

Единственный природный фактор – сезонный

Среди прочего, НБУ сковывает рост инфляции, установив фиксированный курс доллара, тормозя рост цен на импортируемые товары. В условиях войны – это оптимальное решение, потому что в экономике появился огромный дефицит торгового баланса. Половина импорта покрывается за счет валютных резервов Нацбанка, который, к слову, при интервенциях "впитывает" существенные объемы гривны.

Во-вторых, сейчас Украина стабильно получает международные кредиты и гранты, что исключает необходимость "печатать" деньги для финансирования дефицита бюджета, как это до недавнего времени регулятор делал из-за облигации внутреннего государственного займа.

Но если оставить монетарные факторы НБУ без внимания, то для торможения инфляции действительно скоро появится сугубо рыночный фактор – сезонный, о чем в разговоре с нами вспоминает и глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

"Летом больше всего цены упадут на продукты растительного происхождения. Весна была довольно удачной. У нас будет хороший урожай фруктов, которые летом подешевеют, как и молоко с яйцами. Но осенью будет подорожание. С июля возвращается ставка НДС в 20% на топливо, что приведет к горючему". рост издержек производителей, которые будут поднимать цены", – добавляет он.

Однако, как утверждает Борис Кушнирук, как бы Нацбанк ни тормозил инфляцию, слои населения ощутят ее рост по-разному. И это естественно, поскольку структура потребления с учетом уровня доходов среди граждан строго отличается.

При исчислении инфляции и построении прогнозов по ней, как напоминает эксперт, берется 42-43% расходов на продукты питания и 10% – на алкогольные и табачные изделия. Однако в структуре потребления бедных слоев населения продукты могут достигать и 70%.

"Очень часто я сталкиваюсь с эмоциональными всплесками малоимущих людей, которые слышат о сокращении инфляции и сетуют, что в продуктовых магазинах, наоборот, все дорожает чуть ли не вдвое. Они реагируют именно на продукты. Поэтому к показателям я отношусь скептически", – подчеркнул Борис Кушнирук.

Напоследок учтем еще один фактор, который может ввести граждан в заблуждение при ожидании торможения роста цен – базу сравнения.

Для примера: в апреле этого года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлялась – до 17,9% с 21,3% в марте. Но, как честно говорят в НБУ, объясняется это и эффектом базы сравнения в прошлом году, когда с начала полномасштабного вторжения инфляция начала стремительно ускоряться.

Иными словами, в любом случае при улучшении прогнозов по инфляции следует понимать, что это – лишь один из показателей, который предстоит оценивать комплексно. Никакой чисто рыночной причины для сокращения инфляции, о которых пишут в учебниках по экономике, пока в Украине не существует. Разве что – временный сезонный фактор, о котором говорилось выше.