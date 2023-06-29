В Україні подорожчала свинина, незважаючи на сталий попит

Станом на кінець червня середньозважена ціна закупівлі свиней забійних кондицій піднялася на 1% — до 82,8 грн/кг в гурті, хоча в деяких регіонах вартість лишалася стабільною.

Про це 29 червня повідомила асоціації "Свинарі України".

У центральних, західних та південних регіонах оператори товарні партії закуповували на 1-2 грн/кг дорожче ніж тижнем раніше. У східних областях ціни на свинину залишилися на досягнутому рівні.

З 26 по 29 червня у західних регіонах гуртова вартість свинини коливалися в діапазоні 81-82 грн/кг, у центральних досягала 84 грн/кг, на Сході максимальна ціна в гурті становила 85 грн/кг.

Дані: асоціація "Свинарі України"

Представники м'ясопереробки поки що не спостерігають надмірної торговельної активності, а деякі нарікають на її ослаблення. Ряд операторів відзначають стабільний попит та планомірну реалізацію.

"Профіциту товарної свинини наразі переважно не спостерігають, відзначаючи, що докупити додаткові об’єми після завершення торгів у більшості регіонів складно. Тож загалом заготівельники вважають, що попит та пропозиція свинини наразі відносно збалансовані, а конкретних передумов для послаблення цін закупівлі нині не бачать", — резюмували в асоціації.

Нагадаємо, Україна зменшила імпорт свинини на третину. Поставки охолодженого та мороженого м’яса свиней у березні склали 503 тонн чи 949 тисяч доларів у грошовому еквіваленті.

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