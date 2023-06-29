В Украине подорожала свинина, несмотря на стабильный спрос

На конец июня средневзвешенная цена закупки свиней убойных кондиций поднялась на 1% — до 82,8 грн/кг в опте, хотя в некоторых регионах стоимость оставалась стабильной.

Об этом 29 июня сообщила ассоциация "Свиноводы Украины".

В центральных, западных и южных регионах операторы товарные партии закупали на 1-2 грн/кг дороже недели ранее. В восточных областях цены на свинину остались на достигнутом уровне.

С 26 по 29 июня в западных регионах оптовая стоимость свинины колебалась в диапазоне 81-82 грн/кг, в центральных достигала 84 грн/кг, на Востоке максимальная цена в группе составила 85 грн/кг.

Данные: ассоциация "Свиноводы Украины"

Представители мясопереработки пока не наблюдают чрезмерной торговой активности, а некоторые фиксируют ее ослабление. Ряд операторов отмечает стабильный спрос и планомерную реализацию.

"Профицит товарной свинины пока преимущественно не наблюдают, отмечая, что докупить дополнительные объемы после завершения торгов в большинстве регионов сложно. Поэтому в целом заготовители считают, что спрос и предложение свинины пока относительно сбалансированы, а конкретных предпосылок для ослабления цен закупки сейчас не видят", – резюмировали в ассоциации.

Напомним, Украина снизила импорт свинины на треть. Поставки охлажденной и замороженной свинины в марте составили 503 тонн или 949 тысяч долларов в денежном эквиваленте.

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