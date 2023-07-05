Свинина у супермаркетах дорожчає: які ціни

Ціни на охолоджені свинячі напівфабрикати на полицях супермаркетів додали в середньому 2% протягом червня.

Про таку зміну роздрібних цін на свинину повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України" за підсумками щомісячного моніторингу цін національних торговельних мереж.

Зазначається, що за перший місяць літа ціни на свинину в мережах роздрібної торгівлі зросли 3,4 грн/кг чи на 1,7% у середньому.

Так, якщо на початку місяця кілограм охолодженої свинини коштував 202,7 грн/кг, то у кінці червня його ціна зросла до 206,07 грн/кг, а середній показник за аналізований період склав 204,6 грн/кг, що на 1% вище за його травневий рівень.

В АСУ відзначають, що не усі позиції зросли в ціні однаково:

"Найпомітніше подорожчала тазостегнова частина, ціна якої у кінці місяця становила 192,15 грн/кг, що на 4,6% чи 8,4 грн/кг вище ніж на його початку. Утім істотне коливання цін цього відрубу протягом травня та червня скоротило відрив між середньомісячними позначками до 1,3%", - зауважують в АСУ.

Крім цього, на 5,3 грн/кг (2,1%) зросла ціна ошийка, склавши 255,9 грн/кг у кінці місяця.

"Саме ця сезонно затребувана товарна позиція найвідчутніше подорожчала порівняно з її середньою травневою ціною: так, якщо місяцем раніше його ціна коливалася в межах 238-250 грн/кг, то на початку літа згаданий максимум став стартом для подальшого зростання. При цьому, і ціни, і темпи приросту інших преміальних частин (вирізка, корейка, стейк) помітно нижчі", - підкреслюють в АСУ.

Там додають, що позитивні цінові коливання торкнулися й інших видів м’яса.

"Упродовж червня середня ціна яловичини зросла на 3,6%, курячі грудинка та окорок додали 1,2% та 2,2%, відповідно, ціна індичатини зросла на 1,5% у середньому", - констатують в АСУ.

Зауважимо, станом на кінець червня середньозважена ціна закупівлі свиней забійних кондицій піднялася на 1% — до 82,8 грн/кг в гурті.

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