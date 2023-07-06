В Україні обвалилися ціни на тепличні томати

За повідомленням аналітиків проекту EastFruit, на початку цього тижня ціни на тепличні томати в Україні різко знизилися. Експерти вважають, що причиною такого падіння стало масове збирання томатів з плівкових теплиць у південних областях країни.

Незважаючи на стабільно високий попит на цю продукцію, пропозиція томатів швидко зростає, що призводить до швидкого падіння цін.

Аналітики EastFruit щоденно моніторять ситуацію. Згідно з даними, тепла та сонячна погода на більшій території України прискорила процес дозрівання томатів та призвела до збільшення їх пропозиції на ринку.

Внаслідок цього, протягом тижня середня ціна на тепличний томат в Україні впала на 25%, і виробники готові продавати його по ціні від 40 до 65 гривень за кілограм, залежно від якості та обсягу партії.

Попри це, минулоріч ціни на томати в липні були на 16% менші, ніж тепер. Тенденція до зниження цін на тепличні томати на українському ринку буде продовжуватися і надалі, оскільки багато господарств ще тільки почали масовий збір врожаю.

Однак, кінцевий результат залежатиме від рівноваги між пропозицією та попитом, а також від змін в погодних умовах.

Цього тижня в Україні також спостерігається зниження відпускних цін на картоплю нового врожаю. На даний момент українські виробники пропонують до продажу цей овоч по 16-24 грн/кг.

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