В Україні дешевшає молода картопля: які ціни

Цього тижня в Україні спостерігається зниження відпускних цін на картоплю нового врожаю. На даний момент українські виробники пропонують до продажу цей овоч по 16-24 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За словами експертів, основна причина зниження цін — у поліпшенні погодних умов та поновленні збиральних робіт у більшості регіонів країни, що призвело до збільшення пропозиції картоплі на українському ринку.

Так, на даний момент українські виробники пропонують до продажу картоплю нового врожаю по 16-24 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

"Основною причиною зниження цін на картопля є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня. При цьому якість пропонованої продукції найчастіше невисока, що також чинить тиск на ціни в даному сегменті", - пояснюють аналітики.

Вони зазначають, що на початку липня роком раніше ціна на картоплю в Україні була в середньому на 38% нижчою, ніж сьогодні.

Однак при цьому аналітики не виключають, що тенденція зниження ціни в цьому сегменті може зберегтися й надалі, зі збільшенням пропозиції картоплі на ринку.

Зауважимо, що натомість в Україні спостерігається стрімке зростання цін на картоплю врожаю 2022 року.

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