В Україні стрімко дешевшає цибуля: яка вартість

Пропозиція ранньої цибулі в Україні на цей час значно перевершує попит на цю продукцію, що призвело до чергового зниження цін. Українські фермери змушені переглядати відпускні ціни на цибулю фактично щодня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зауважують, що в умовах сезонного зростання пропозиції, українські фермери змушені активно знижувати ціни на ріпчасту цибулю врожаю 2023 року.

Зокрема, згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, сьогодні українські виробники вже готові вести відвантаження ранньої цибулі по 28-36 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Чергове зниження цін у сегменті цибулі нового врожаю виробники пояснюють одразу кількома причинами. Насамперед нормалізація погодних умов дала змогу більшості фермерів південних областей приступити до активних збиральних робіт, що призвело до істотного збільшення пропозиції цієї продукції на ринку. При цьому попит у цьому сегменті, як і раніше, утримується на досить низькому рівні", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що наразі рання цибуля в Україні все ж коштує в середньому на 77% дорожче, ніж наприкінці червня 2022 року.

"Ключові гравці ринку зазначають, що знижувальний ціновий тренд на ринку цибулі нового врожаю зберігається й надалі. За їхніми словами, через невисоку торговельну активність у цьому сегменті, а також стрімке зростання пропозиції цієї продукції, українські фермери змушені переглядати відпускні ціни на цибулю фактично щодня", - зауважують аналітики.

Зауважимо, з початком масового збирання ціна на капусту знову почала знижуватися. Сьогодні більшість виробників пропонують до продажу цей овоч по 25-35 грн/кг.

Натомість в Україні спостерігається стрімке зростання цін на картоплю врожаю 2022 року