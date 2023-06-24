Іноземні аграрії різко розширили площі під цибулю: аналітики спрогнозували, чого чекати від виробництва овоча

Під впливом рекордних цін і високого попиту на цибулю на ринках Європи та Азії в сезоні 2022/23 років багато країн регіону різко розширили площі посіву під культуру. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що в країнах Центральної Азії оптові ціни на цибулю знизилися до 15-20 центів за кілограм. Це відбулося попри високий попит й високі темпи експорту, а також в умовах відсутності Туреччини на ринку (країна зберігає заборону на експорт овоча).

Водночас відомо про плани аграріїв у багатьох країнах щодо різкого збільшення площ під цибулю, яку прибиратимуть із серпня. Йдеться і про країни Східної Європи, і про Центральну Азію, і про Кавказ.

"Цілком очевидно, що на той час уже всі країни скасують заборони на експорт цибулі", – вказують в EastFruit.

Аналітики звертають увагу, що рівень попиту на цибулю не сильно залежить від цін, адже її неможливо замінити чимось іншим у споживанні. Крім того, люди не прагнуть споживати більше цибулі, навіть якщо ціна низька.

"Саме цим зумовлені значні цінові коливання на ринку цибулі. Адже якщо її хоча б трохи не вистачає, то ціни зростають доти, доки цибулю не стане вигідно експортувати з країн, де споживачі просто не в змозі платити надто високу ціну", – йдеться в повідомленні.

Однак також експерти пишуть, що якщо цибулі забагато, то вона може бути не потрібна й "задарма". Зокрема, в Україні до російської окупації виробничих регіонів та руйнування системи зрошення періодично виникали ситуації, коли трейдери та фермери викидали цибулю після багатьох місяців зберігання, бо не було попиту.

"Не виключено, що цей сценарій у 2023/24 роках ми побачимо в цілому ряді країн. Хоча в Україні, очевидно, його повторення буде малоймовірним, оскільки до 80% комерційного виробництва і зберігання цибулі було знищено російськими терористами", – резюмували аналітики.