В Україні продовжує дешевшати цибуля: яка вартість

На ринку України відзначається тенденція зниження цін на ранню цибулю. Сьогодні українські виробники пропонують цю продукцію по 33-38 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що цього тижня більшість українських фермерів розпочали масове збирання цибулі нового врожаю.

"Як результат, різке збільшення пропозиції даної продукції на ринку спричинило чергове зниження цін у сегменті", - констатують аналітики.

Зокрема, вже сьогодні українські виробники пропонують ранню цибулю по 33-38 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж тижнем раніше.

"За словами фермерів, знижувати відпускні ціни їх змушує сезонне збільшення пропозиції цієї продукції з місцевих господарств. Також знижувальною ціновою динамікою сприяє присутність на ринку ранньої цибулі з Туреччини та Єгипту, ціна на яку дещо нижча, ніж на місцеву продукцію", - зауважують аналітики.

Вони додають, що зараз рання цибуля в Україні пропонується до продажу в середньому в 2,3 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

"Причому гравці ринку зазначають, що низький ціновий тренд на ринку зберігається і надалі. За їхніми словами, через невисоку торговельну активність у даному сегменті, а також стрімке зростання пропозиції фермери змушені переглядати відпускні ціни на цибулю фактично щодня", - підкреслюють аналітики.

Зауважимо, морква за ціною наздогнала ріпчасту цибулю, яка залишається одним з найдорожчих овочів борщового набору. Ціни на моркву в Україні б'ють рекорди. Сьогодні українські фермери готові відвантажувати моркву не дешевше за 42-53 грн/кг.

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