Ціни на огірок обвалилися на чверть: яка вартість

На українському ринку огірка зберігається знижувальний ціновий тренд. Українські тепличні комбінати вже відвантажують цнй овоч по 30-65 грн/кг, що в середньому на 25% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зазнчають, що на поточному тижні відпускні ціни на огірок в черговий раз знизилися через збільшення на ринку пропозиції цих овочів з літніх теплиць.

Так, на сьогодні українські тепличні комбінати вже відвантажують огірок по 30-65 грн/кг, що в середньому на 25% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Причиною здешевлення цієї продукції, на думку експертів проєкту, став так званий сезонний фактор, коли на ринок почали надходити більші обсяги огірка, як зі стаціонарних тепличних комбінатів, так і з літніх теплиць.

"Позитивним моментом для українських “тепличників” став той факт, що обвал цін припав якраз на останні дні реалізації огірка першої сівозміни. Сьогодні в місцевих тепличних комбінатах активно триває робота із зачистки теплиць, до реалізації другої сівозміни виробники планують приступити в другій половині літа", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що, попри чергове зниження цін, огірок українські комбінати відвантажують у середньому на 62% дорожче, ніж на початку червня 2022 року.

Зауважимо, українські тепличні комбінати почали знижувати відпускні ціни на томати та відвантажують цю продукцію не дорожче 60-80 грн/кг.