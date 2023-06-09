Цены на огурец упали на четверть: какая стоимость

На украинском рынке огурца сохраняется понижающий ценовой тренд. Украинские тепличные комбинаты уже отгружают этот овощ по 30-65 грн/кг, что в среднем на 25% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что на текущей неделе отпускные цены на огурец в очередной раз снизились из-за увеличения на рынке предложения этих овощей из летних теплиц.

Так, на сегодняшний день украинские тепличные комбинаты уже отгружают огурец по 30-65 грн/кг, что в среднем на 25% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Причиной удешевления этой продукции, по мнению экспертов проекта, стал так называемый сезонный фактор, когда на рынок начали поступать большие объемы огурца, как из стационарных тепличных комбинатов, так и летних теплиц.

"Положительным моментом для украинских "тепличников" стал тот факт, что обвал цен пришелся как раз на последние дни реализации огурца первого севооборота. Сегодня в местных тепличных комбинатах активно продолжается работа по зачистке теплиц, к реализации второго севооборота производители планируют приступить во второй половине лета", – подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что несмотря на очередное снижение цен, огурец украинские комбинаты отгружают в среднем на 62% дороже, чем в начале июня 2022 года.

Заметим, что украинские тепличные комбинаты начали снижать отпускные цены на томаты. Сейчас цены на этот овощ озвучиваются в пределах 60-80 грн/кг.