В Украине продолжает дешеветь лук: какая стоимость

На рынке Украины отмечается тенденция снижения цен на ранний лук. Сегодня украинские производители предлагают эту продукцию по 33-38 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле недели ранее.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на этой неделе большинство украинских фермеров начали массовый сбор лука нового урожая.

"Как результат, резкое увеличение предложения данной продукции на рынке повлекло за собой очередное снижение цен в сегменте", - констатируют аналитики.

В частности, уже сегодня украинские производители предлагают ранний лук по 33-38 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем неделей ранее.

"По словам фермеров, снижать отпускные цены их вынуждает сезонное увеличение предложения этой продукции из местных хозяйств. Также понижающей ценовой динамике способствует присутствие на рынке раннего лука из Турции и Египта, цена которого несколько ниже, чем на местную продукцию", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что сейчас ранний лук в Украине предлагается к продаже в среднем в 2,3 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

"Причем игроки рынка отмечают, что низкий ценовой тренд на рынке сохраняется и дальше. По их словам, из-за невысокой торговой активности в данном сегменте, а также стремительного роста предложения фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены на лук фактически каждый день", - подчеркивают аналитики.

Заметим, морковь по цене догнала репчатый лук, остающийся одним из самых дорогих овощей борщового набора. Цены на морковь в Украине бьют рекорды. Сегодня украинские фермеры готовы отгружать морковь не дешевле 42-53 грн/кг.

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