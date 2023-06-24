Иностранные аграрии резко расширили площади под лук: аналитики спрогнозировали, чего ждать от производства овоща

Под влиянием рекордных цен и высокого спроса на лук на рынках Европы и Азии в сезоне 2022/23 годов многие страны региона резко расширили площади посева под культуру. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

В странах Центральной Азии оптовые цены на лук снизились до 15-20 центов за килограмм. Это произошло, несмотря на высокий спрос и высокие темпы экспорта, а также в условиях отсутствия Турции на рынке (страна сохраняет запрет на экспорт овощей).

В то же время известно о планах аграриев во многих странах по резкому увеличению площадей под лук, который будут убирать с августа. Речь идет и о странах Восточной Европы, и о Центральной Азии, и о Кавказе.

"Совершенно очевидно, что к тому времени уже все страны отменят запреты на экспорт лука", – указывают в EastFruit.

Аналитики обращают внимание, что уровень спроса на лук не сильно зависит от цен, ведь его невозможно заменить чем-либо другим в потреблении. Кроме того, люди не стремятся потреблять больше лука, даже если цена низкая.

"Именно этим обусловлены значительные ценовые колебания на рынке лука. Ведь если его хотя бы немного не хватает, то цены растут, пока лук не станет выгодно экспортировать из стран, где потребители просто не в состоянии платить слишком высокую цену", - говорится в сообщении.

Однако также эксперты пишут, что если лука слишком много, то он может быть не нужен и "даром". В частности, в Украине до российской оккупации производственных регионов и разрушения системы орошения периодически возникали ситуации, когда трейдеры и фермеры выбрасывали лук после многих месяцев хранения, потому что не было спроса.

"Не исключено, что этот сценарий в 2023/24 годах мы увидим в целом ряде стран. Хотя в Украине, очевидно, его повторение будет маловероятным, поскольку до 80% коммерческого производства и хранения лука были уничтожены российскими террористами", – резюмировали аналитики.