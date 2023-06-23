Амбициозный план: Украина планирует увеличить производство зерновых и масличных до 150 млн тонн за 10 лет

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий презентовал Стратегию развития агропромышленного комплекса на следующие десять лет на международной Конференции по восстановлению Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что представленный документ предусматривает полную вертикальную интеграцию, локализацию и импортозамещение украинского агросектора.

"Стратегия развития агропромышленного комплекса Украины предусматривает полную вертикальную интеграцию с обеспечением производства необходимых материально-технических ресурсов и средств производства. Также рост производства зерновых и масличных до 150 млн. тонн за 10 лет, наращивание внутренней переработки и производства продукции животноводства и садоводства", - отметил Высоцкий. .

По его словам, общий инвестиционный портфель составляет 57 млрд долларов.

Также в Стратегии заложено возобновление орошения для сельскохозяйственных земель, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

Кроме того, в МинАПК планируют постепенно заменить импортные пищевые продукты на внутреннем рынке.

Также в Стратегии предусмотрено развитие зеленой энергетики – полная переработка вторичных отходов и выработка до 10 млрд м3 биометана.

По предварительным прогнозам, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн тонн, из которых — более 16,5 млн. тонн пшеницы.

Такой же показатель по урожаю пшеницы в Украине в своем первом агропрогнозе для нового маркетингового сезона 23/24 заложило и Министерство сельского хозяйства США. Там прогнозируют, что в 2023 году по сравнению с предыдущим производство пшеницы уменьшится на 21%, главным образом из-за войны войны с Россией. На фоне более низких производств, соответственно, ожидается и падение экспорта из Украины.

При этом в Минагрополитики указывают на вероятную потерю Украиной нескольких миллионов тонн урожая на территориях Херсонской области, которые были затоплены водами после подрыва дамбы ГЭС.

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