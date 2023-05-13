USDA спрогнозувало падіння виробництва та експорту української пшениці: на скільки і чому

Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує, що у 2023 році в порівнянні з попереднім виробництво пшениці зменшиться на 21%, переважно через війну з Росією. На тлі нижчих виробництва, відповідно, очікується падіння експорту з України.

Про це йдеться в огляді USDA.

Таким чином, за оцінкою міністерства, у 2023 році виробництво пшениці в Україні впаде до 16,5 млн тонн з 20,9 млн тонн минулого року та 33,01 млн тонн у 2021 році.

Врожай інших зернових культур в Україні, ймовірно, знизиться до 28,67 млн тонн з рівня у 34,06 млн тонн у 2022 році.

У розрізі культур прогнозуються такі результати уражаю: кукурудзи буде зібрано 22 млн тонн (у 2022 році було 27 млн тонн), ячменю – 5,9 млн тонн ( 6,18 млн тонн), вівса – 350 тис тонн (390 тис тонн).

Експорт пшениці з України в 2023/24 маркетинговому році становитиме 10 млн тонн порівняно з 15 млн тонн у поточному МР. Також відомство опублікувало свій прогноз щодо експорту кукурудзи: очікується падіння на 16,5 млн тонн у порівнянні з 25,5 млн тонн за попередній період.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагрополітики, цьогоріч Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року – понад $ 20 млрд.

Водночас, як прогнозують у відомстві, аграрії збільшать посівні площі під олійними культурами і частково зменшать під зерновими і кукурудзою.