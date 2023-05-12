У Мінагрополітики розповіли про перебіг посівної: у лідерах аграрії Полтавщини

Українські сільгоспвиробники на контрольованій Україною території станом на 12 травня 2023 року вже посіяли понад 3,5 млн тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що за минулий тиждень всього посіяно 1 266,9 тис. га зернових та зернобобових культур. У лідерах сільгосптоваровиробники Полтавщини, які вже засіяли 179,2 тис. га.

За даними аграрного відомства, всього 3 млн 587 тис. га зернових та зернобобових культур посіяли українські аграрії станом на першу половину травня, з яких:

ярої пшениці – 246,6 тис. га;

ярого ячменю – 736,7 тис. га;

гороху – 131,1 тис. га;

вівса – 141 тис. га;

кукурудзи – 2 265,8 тис. га;

гречки – 8,34 тис. га;

проса – 10,9 тис. га; і

нших зернових та зернобобових – 46,92 тис. га.

Також цукрових буряків посіяно 204,8 тис. га, найбільше на Вінниччині — 52 тис. га. Загалом сівбу цієї с/г культури проводять аграрії 14 областей.

Кріи того, соняшник сіють аграрії всіх областей, наразі посіяно – 2 725,6 тис. га, у лідерах Полтавщина — 357,10 тис. га.

Сівбу сої проводять 22 області, уже посіяно 748,8 тис. га, аграрії Тернопільщини засіяли найбільше — 100,10 тис. га.

За прогнозами Мінагрополітики, цьогоріч Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року – понад $ 20 млрд.

Водночас, як прогнозують у відомстві, аграрії збільшать посівні площі під олійними культурами і частково зменшать під зерновими і кукурудзою.