Через російську агресію Україна багатократно скоротила виробництво рису

Україна в 2022 році скоротила виробництво рису в 16 разів в порівнянні з 2021 роком - до 3,1 тис. тонн з 49,5 тис. тонн, це сталось через розв'язану Росією повномасштабну війну, повідомили виданню Delo.ua в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Згідно з даними відомства, в 2022 році через російську агресію в 8 разів скоротився і його експорт - до всього 1,3 тис. тонн з 10,3 тис. тонн в 2021 році.

Таке стрімке падіння частково компенсувалось ростом імпорту рису на 6%, до 86,9 тис. тонн з 81,8 тис. тонн, але скорочення виробництва призвело до зменшення загального фонду споживання по країні на 27% - до 88,7 тис. тонн з 121 тис. тонн.

Інфографіка основних показників ринку рису України, дані Мінагрополітики

При цьому міністерство підкреслює, що середнє щорічне споживання рису на особу в военному 2022 році навіть дещо збільшилось - до 3,3 кг з 3,2 кг в 2021 році. Це порівняно небагато, наприклад, в порівнянні з середньостатистичним китайцем, який споживає близько 77 кг рису на рік.

Крім того, в 2021 році посівні площі під рисом склали 10,1 тис. га, тоді як до окупації росіянами Криму в 2013 році під цією сільгоспкультурою було 24 тис. га, а в 2007 році - 62 тис. га.

Про скорочення посівних площ під рисом, брак статистичної інформації стосовно цієї культури, а також про прогнози щодо врожаю і цін на рисову крупу - читайте в статті "Рис не гречка: як виживає цей ринок на другому році війни - статистика, ціни, прогноз".