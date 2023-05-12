Из-за российской агрессии Украина многократно сократила производство риса

Украина в 2022 году сократила производство риса в 16 раз по сравнению с 2021 годом – до 3,1 тыс. тонн с 49,5 тыс. тонн, это произошло из-за развязанной Россией полномасштабной войны, сообщили изданию Delo.ua в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно данным ведомства, в 2022 году из-за российской агрессии в 8 раз сократился и его экспорт – до всего 1,3 тыс. тонн с 10,3 тыс. тонн в 2021 году.

Такое стремительное падение частично компенсировалось ростом импорта риса на 6%, до 86,9 тыс. тонн с 81,8 тыс. тонн, но сокращение производства привело к уменьшению общего фонда потребления по стране на 27% - до 88,7 тыс. тонн с 121 тыс. тонн.

Инфографика основных показателей рынка риса Украины, данные Минагрополитики

При этом министерство подчеркивает, что среднее ежегодное потребление риса на человека в военном 2022 году даже несколько увеличилось - до 3,3 кг с 3,2 кг в 2021 году. Это сравнительно немного, например, по сравнению со среднестатистическим китайцем, потребляющим около 77 кг риса в год.

Кроме того, в 2021 году посевные площади под рисом составили 10,1 тыс. га, в то время как до оккупации россиянами Крыма в 2013 году под этой сельхозкультурой было 24 тыс. га, а в 2007 году – 62 тыс. га.

О сокращении посевных площадей под рисом, нехватке статистической информации относительно этой культуры и о прогнозах по урожаю и ценам на рисовую крупу – читайте в статье "Рис не гречка: как выживает этот рынок на втором году войны - статистика, цены, прогноз".